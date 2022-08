Russische Botschaft in Spanien teilt Werbevideo für das Leben in Russland

Niedrige Gaspreise werden in einem YouTube-Video vom 25. Juli als ein Argument genannt, um nach Russland zu ziehen. © IMAGO/photo2000

Das Leben in Russland scheint wohl eine Werbekampagne zu brauchen, dachte sich ein russischer YouTube-Kanal und veröffentlicht ein Werbe-Video, das für „billiges Gas“ und „schöne Frauen“ wirbt.

„Time to move to Russia“ schreibt die russische Botschaft in Spanien über das Video, das sie am 29. Juli auf Twitter teilt. Zu sehen sind in dem Video viele verschiedene Agentur-Videos: von Kindern, Natur, Familien, Frauen, Moskau und Gaspipelines. Ein Sprecher erklärt auf Englisch, warum man unbedingt nach Russland ziehen sollte – und zwar noch bevor der „Winter kommt“. Die günstigen Gaspreise und natürlich die schönen Frauen sind zwei seiner Hauptargumente. Absurd?

BuzzFeed.de weiß, was im Werbevideo für das Leben in Russland noch so alles als russisches Alleinstellungsmerkmal verkauft wird.