Threads ab heute in Europa: Anleitung zur Registrierung

Threads, Metas neueste Social Media Plattform geht am 14. Dezember um 12 Uhr MEZ in Europa an den Start, doch wie registriert man sich?

Threads, die X-Alternative (ehemals Twitter) von Meta, ist ab heute in der Europäischen Union verfügbar. Mit seiner Einführung um 12 Uhr mittags markiert Threads einen neuen Meilenstein in der digitalen Kommunikationslandschaft Europas. Threads ist mehr als nur eine weitere Social Media-Plattform. Es ist ein Ort, an dem Nutzer ihre Gedanken, Ideen und Kreativität in einem frischen, dynamischen Format teilen können. NEXTG.tv hat eine Anleitung zur Registrierung bzw. Anmeldung bei Threads veröffentlicht.

Threads, Metas neuester Streich im Bereich Social Media, hatte seinen globalen Start bereits im Juli in über 100 Ländern. Europa blieb jedoch zunächst außen vor. Der Grund für diese Verzögerung lag darin, dass Threads die Verbraucherschutzstandards der Europäischen Union nicht erfüllte. Als Konsequenz sperrte Meta den Zugriff auf Threads aus Europa, wie NEXTG.tv berichtet​​.