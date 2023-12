Threads ohne Instagram Account nutzen: Anleitung ohne Profil

Threads ist seit dem 14. Dezember 2023 um 12 Uhr in Europa verfügbar, doch ist die Nutzung auch ohne ein Konto bei Instagram möglich?

Für Nutzer, die Interesse an der Social Media Plattform Threads haben, aber kein Konto bei Instagram besitzen oder verwenden möchten, gibt es gute Nachrichten: Threads kann auch ohne Instagram-Account genutzt werden. Diese Option ist ideal für diejenigen, die Datenschutzbedenken haben oder einfach die Plattform unverbindlich ausprobieren möchten. Beachten Sie jedoch, dass der Zugriff ohne Konto einige Funktionseinschränkungen mit sich bringt. Eine vollständige Nutzung aller Features von Threads ist nur durch eine Verbindung mit einem Instagram-Account möglich. Auf NEXTG.tv gibt es eine Anleitung, wie man Threads auch ohne ein Profil bei Instagram nutzen kann.

Mehr zum Thema Instagram-Account für die Nutzung von Threads erforderlich?

Threads, ein sozialer Netzwerkdienst von Meta Platforms, dem Betreiber von Facebook und Instagram, hat seit seiner Einführung im Juli 2023 eine bedeutende Präsenz im Social Media Sektor erlangt. Ursprünglich in 100 Ländern verfügbar, aber nicht in der Europäischen Union, hat sich dies mit dem Start in Europa am 14. Dezember 2023 geändert, wie NEXTG.tv berichtet. Durch diese Expansion bietet Threads nun auch europäischen Nutzern die Möglichkeit, Teil dieser wachsenden Social Media Plattform zu werden, die sich durch ihre Einzigartigkeit und Integration in das Meta-Ökosystem auszeichnet.