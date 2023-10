Tickets jetzt erhältlich: Deutschland-Türkei Spiel in Berlin

Die lang erwarteten Tickets für das prestigeträchtige Fußballspiel zwischen Deutschland und der Türkei sind ab sofort verfügbar.

Das Match, welches am 18. November im historischen Berliner Olympiastadion stattfinden wird, verspricht ein sportliches Highlight des Jahres zu werden.

Die Begegnung zwischen den beiden Fußballnationen hat eine lange und spannende Historie. Laut NEXTG.tv trafen die Teams bisher 21 Mal aufeinander, wobei Deutschland 14 Siege für sich verbuchen konnte. Das letzte Aufeinandertreffen in Köln im Oktober 2020 endete mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Das kommende Spiel im November bietet also die perfekte Gelegenheit für beide Mannschaften, erneut ihr Können unter Beweis zu stellen und für unvergessliche Fußballmomente zu sorgen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann testet sein Team am 18. November in Berlin gegen die Türkei. © Jörg Halisch/dpa

Tickets für das Fußballevent am 18. November 2023: Deutschland gegen die Türkei

Die Tickets für dieses Top-Event sind ab sofort im DFB-Ticketportal und über die offizielle Tickethotline erhältlich. Die Preise variieren je nach Kategorie und reichen von 25 bis 100 Euro. Ermäßigte Tickets sind zwischen 18 und 80 Euro verfügbar, während Kinder bis einschließlich 14 Jahren bereits für 10 Euro in der günstigsten Kategorie dabei sein können.

Für Mitglieder des Fan-Clubs gibt es zudem spezielle Angebote. Sie können ihre Karten über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline erwerben. Der Fanblock, der sich in den Blöcken R2, R3, S1 und S2 befindet, wird sicherlich wieder für eine einzigartige Stimmung sorgen.

Ein besonderer Abend für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann

Das Spiel gegen die Türkei wird zudem eine besondere Bedeutung für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann haben, da es sein erster Heimauftritt in dieser Funktion sein wird. Es bleibt abzuwarten, welche taktischen Entscheidungen er treffen wird und wie sich das Team unter seiner Führung präsentieren wird.

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post äußerte sich Julian Nagelsmann zu seiner neuen Rolle als Bundestrainer. Er schrieb: „Ich freue mich sehr und bin unfassbar stolz nun Trainer des DFB-Team zu sein. Es ist ein riesiges Privileg, die Nationalmannschaft bei einer Heim-EM trainieren zu dürfen. Bis zum Turnier und dem Eröffnungsspiel in München ist noch ein langer Weg, den wir mit dem zurückgewonnenen Glauben aus dem letzten Spiel gegen Frankreich nun angehen und den Glaube innerhalb der Mannschaft und in Deutschland festigen wollen. Wir wollen die Menschen und die Fußballnation mit unserem Fußball begeistern und mitreißen.“

Nagelsmann nutzte die Gelegenheit auch, um sich offiziell von den Bayern-Fans zu verabschieden, da mit seinem Amtsantritt beim DFB das Kapitel FC Bayern für ihn endet. Er bedankte sich für die besondere Zeit beim Verein und schrieb: „Ich bin heiß auf ein unglaublich großes Abenteuer und freue mich auf und über eure Unterstützung. Gehen wir es an… alle zusammen!“

Das Deutschland-Türkei Spiel im Berliner Olympiastadion ist ohne Zweifel eines der Fußball-Highlights des Jahres. Mit der Verfügbarkeit der Tickets haben Fans nun die Chance, live dabei zu sein und ein Stück Fußballgeschichte mitzuerleben. Es wird empfohlen, sich frühzeitig um Karten zu bemühen, da eine hohe Nachfrage erwartet wird.