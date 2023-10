TikTok-Hit: Lieferanten laufen immer wieder gegen den Spiegel

Das Video auf TikTok zeigt einen Spiegel, der Lieferanten verwirrt. Ein viraler Lacher über optische Täuschungen begeistert Millionen Zuschauer.

In der Welt der sozialen Medien wie Instagram und TikTok gibt es immer wieder Momente, die Millionen faszinieren und zum Lachen bringen. Ein solcher Moment hat sich kürzlich auf TikTok ereignet, wo ein Benutzer ein Video hochgeladen hat, das zeigt, wie ein einfacher Spiegel im Flur eines Wohngebäudes Lieferanten verwirrt.

Die Aufnahme, die aus der Perspektive der Haustür gemacht wurde, zeigt einen Spiegel an der rechten Wand des Flurs. Interessanterweise reflektiert dieser Spiegel das Bild des Aufzugs, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs befindet.

Lieferanten laufen wegen einer optische Täuschung immer wieder gegen den Spiegel im Flur. © Screenshot / TikTok / @brit.baylis

Die optische Täuschung: Lieferanten laufen immer wieder gegen den Spiegel

Das Besondere an diesem Video ist, dass die Lieferanten, nachdem sie den Aufzug verlassen haben, irrtümlicherweise in Richtung des Spiegels laufen, anstatt direkt zur Haustür zu gehen. Dies liegt daran, dass die Spiegelung der Tür im Spiegel so aussieht, als würde ein weiterer Flur direkt vor ihnen liegen. Die optische Täuschung ist so überzeugend, dass mehrere Lieferanten hintereinander dem gleichen Irrtum erliegen, was für die Zuschauer sowohl erheiternd als auch faszinierend ist. Wie NEXTG.tv berichtet, hat das Video in nur wenigen Stunden nach seiner Veröffentlichung beeindruckende 11,2 Millionen Aufrufe erreicht, die Resonanz auf das Video ist überwältigend.

Optische Täuschung: Die Perspektive der Lieferanten wird in einem zweiten Video enthüllt

Ein Kommentar unter dem ursprünglichen Video bat den Benutzer jedoch, die Perspektive der Lieferanten zu zeigen, was zu einem zweiten Video führte. In dieser Aufnahme erleben die Zuschauer, was die Lieferanten sehen, wenn sie aus dem Aufzug steigen. Und tatsächlich, durch den Spiegel erscheint die Eingangstür so, als wäre sie ein direkter Durchgang, was die Verwirrung erklärt. Dieser clevere Kamerawinkel verstärkt die Wirkung der optischen Täuschung und zeigt, warum der Spiegel so eine überzeugende Falle für die unaufmerksamen Lieferanten darstellt.

Das virale Video auf TikTok hat eine Welle humorvoller Kommentare ausgelöst. Ein Nutzer bekundete scherzhaft, er würde täglich Essen bestellen, offenbar angetan von der Vorstellung, regelmäßig Zeuge der komischen Verwechslungen zu werden. In einem weiteren humorvollen Vorschlag schreibt ein User: „Vielleicht hilft ein Warnschild?“ – eine spielerische Lösung, die zwar die wiederkehrende Verwirrung verhindern, aber sicherlich den Spaß mindern würde.

Andere Kommentare gehen auf die Ausdauer hinter dem Video ein, mit Bemerkungen wie: „Das komplette Video zu drehen hat bestimmt ewig gedauert.“ Das Sammeln ausreichender Clips für das finale Video wird eine beträchtliche Zeit in Anspruch genommen haben, da wahrscheinlich nicht jeden Tag Lieferungen erfolgen.