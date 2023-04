Ungläubiges Staunen: Warum nimmt diese Braut den Namen ihres Mannes an?

Von: Teresa Toth

Teilen

Auf TikTok verkündet die Braut ihren neuen, ungewöhnlichen Namen. © baileygracebailey/TikTok (Screenshot)/imago

Obwohl es keine Pflicht mehr ist, hat sich eine Braut dazu entschieden, den Nachnamen ihres Mannes anzunehmen. Ihr neuer Name spaltet die TikTok-Community.

München – Lange war es üblich, dass Frauen nach einer Hochzeit den Namen ihres Mannes übernehmen. Inzwischen ist es jedoch völlig normal, dass der Mann den Nachnamen der Frau übernimmt oder dass ein Doppelname eingetragen wird. Obwohl es somit keine Pflicht mehr ist, den Familiennamen des Mannes als eigenen Nachnamen anzunehmen, hat sich eine Braut genau dafür entschieden – und sorgte mit dieser Entscheidung für reichlich Verwunderung auf TikTok.

Braut präsentiert neuen Namen auf TikTok: Möglichkeiten zur Namenswahl nach der Hochzeit

Hinter der Namenswahl stehen meist lange Überlegungen, da der eigene Name für viele einen großen emotionalen Wert hat. Oft entscheiden sich Ehepartner aber auch für den schöneren Nachnamen – denn nicht selten klingt der eigene Vorname in Kombination mit dem potenziellen neuen Nachnamen etwas holprig. Dies schien Braut Bailey, die den Namen ihres Mannes annahm, allerdings nicht zu stören – und so präsentierte sie auf TikTok ihren neuen Nachnamen.

Variante 1 Frau nimmt Namen von Mann an Variante 2 Mann nimmt Namen von Frau an Variante 3 Frau nimmt Doppelnamen an Variante 4 Mann nimmt Doppelnamen an Variante 5 Beide behalten ihren eigenen Namen

„Hallo, ich möchte mich euch vorstellen“, sagt sie in dem Video. Und weiter: „Ich bin Bailey Bailey. Genau gleich geschrieben.“ Um zu beweisen, dass dies der Wahrheit entspricht und sich es nicht nur um eine Behauptung handelt, hält sie währenddessen ihren Personalausweis in die Kamera, auf dem zweimal Bailey geschrieben steht.

Braut hat ungewöhnlichen Namen nach ihrer Hochzeit – TikTok-Userin findet es „süß“

Sie erklärt, dass sie bei der Hochzeit den Nachnamen ihres Mannes annahm, wodurch sich die skurrile Namenskombination ergab. „Mein Vorname ist Bailey, der Nachname meines Mannes ist Bailey und so wurde ich im Jahr 2020, als wir heirateten, zu Bailey Bailey“, erklärt sie auf der sozialen Plattform. Einige TikTok-User zeigten sich unter dem Beitrag ungläubig und teilten ihr Unverständnis in der Kommentarspalte mit: „Du hättest das nicht tun müssen“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Ich hätte meinen Nachnamen nicht geändert.“

Andere nehmen es mit Humor. So kommentiert eine Userin, dass sie, falls sie irgendwann eine Tochter bekommen sollte, ihr den Namen Hailey geben sollte – dann hieße sie Hailey Bailey. Einige der TikTok-User scheinen die Entscheidung von Bailey sogar romantisch zu finden. „Das ist so süß, oh mein Gott“, kommentierte eine Frau. Klar ist, dass der Name einzigartig ist und im Alltag sicherlich häufig für ein Schmunzeln oder ungläubige Nachfragen sorgt – und Bailey scheint mit ihm zufrieden zu sein.

Ein Mann, der bei bei „Wer wird Millionär?“ teilnahm, ist über seinen Nachnamen dagegen so unglücklich, dass er ihn mit seinem Gewinn ändern lassen möchte. (tt)