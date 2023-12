TikTok: Kauf von Konzerttickets jetzt in der App möglich

TikTok und Ticketmaster schlagen ein neues Kapitel im Ticketverkauf auf: Direktkauf in der App vereint digitales Erlebnis mit Live-Entertainment.

Die digitale Landschaft erlebt eine bahnbrechende Neuerung, denn die beliebte Social-Media-Plattform TikTok hat sich mit dem renommierten Ticketing-Anbieter Ticketmaster zusammengetan. Diese Kooperation ermöglicht es Nutzern in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, direkt über die TikTok-App Konzerttickets zu erwerben. Die Einführung dieses Features, das zuvor bereits in den USA getestet wurde, markiert einen bedeutenden Schritt in der Evolution digitaler Event-Plattformen​​.

Das Logo der TikTok-App auf dem Screen eines Smartphones. © ANP/Imago

Wie funktioniert der Ticketkauf über TikTok?

TikTok-Nutzer können nun über spezielle Links in Videos direkt auf die Ticketkauf-Optionen zugreifen. Diese Neuerung ist bereits für über 75.000 verifizierte Künstler freigeschaltet, die dadurch eine direktere Verbindung zu ihren Fans herstellen können. Zu den freigegebenen Nutzern dieses Features gehören prominente Namen wie DJ Snake, Demi Lovato und Niall Horan​​.

Diese Integration ist nicht nur für Musiker relevant. Die Funktion bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel im Wrestling-Bereich, wo Unternehmen wie WWE bereits auf TikTok präsent sind und die Plattform nutzen, um Tickets für ihre Veranstaltungen zu verkaufen​​. Auch für die EM 2024 in Deutschland gibt es noch Tickets zu kaufen.

Vorreiter in digitaler Integration: Ticketmaster auf anderen Plattformen

Die Integration von Ticketmaster in Drittanbieter-Apps ist nicht neu. Bereits 2017 gab es eine ähnliche Einbettung auf YouTube und Spotify. Diese Integrationen ermöglichten den Kauf von Tickets direkt über die Plattformen und zielten darauf ab, verschiedene Publikumsgruppen, insbesondere jüngere Zielgruppen, zu erreichen​​.