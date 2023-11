TikTok-Nutzungsverhalten 2023: Steigerung der App-Verweildauer

TikTok entwickelt sich rasant weiter: Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Plattform steigt auch im Jahr 2023 weiter stark an.

Im Jahr 2023 zeichnet sich ein deutlicher Trend in der Nutzung von TikTok ab. Experten prognostizieren eine weltweite Zunahme der durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer um 7,3%, was einer Verweildauer von 55,8 Minuten entspricht. Dieser Aufwärtstrend wird voraussichtlich auch im Jahr 2024 anhalten, mit einer weiteren Steigerung um 4,7% auf 58,4 Minuten pro Tag. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Engagement der Nutzer mit der Plattform und ihre Rolle als wichtiger Teil des täglichen digitalen Lebens​​.

TikTok-App: Überlegene Nutzungsdauer im Vergleich zu anderen Plattformen

Die Attraktivität von TikTok im Vergleich zu anderen sozialen Medien wird noch deutlicher, wenn man die Verweildauer auf der Plattform betrachtet. Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 27,4 Minuten pro Tag und ist seitdem stetig gestiegen. Im Jahr 2023 verbringen Nutzer im Durchschnitt 23,5 Stunden mehr auf TikTok als auf anderen Mainstream-Social-Media-Apps wie Instagram. Diese beeindruckende Steigerung unterstreicht die einzigartige Anziehungskraft von TikTok.

TikTok: Im Jahr 2024 soll die Nutzungsdauer auf 58,4 Minuten pro Tag steigen. © Nikolas Kokovlis/Imago (Symbolbild)

Speziell in den USA ist die Nutzung von TikTok besonders intensiv. US-Erwachsene verbringen durchschnittlich 53,8 Minuten täglich auf der Plattform, was TikTok zum am intensivsten genutzten Social-Media-Dienst in den Vereinigten Staaten macht. Diese Zahlen belegen die wachsende Bedeutung von TikTok als wesentliches Medium für Unterhaltung und soziale Interaktion.

Zukünftige Prognosen für das Nutzungsverhalten auf TikTok: Wachstumstrends

Die Zukunftsaussichten für TikTok sehen weiterhin positiv aus. Die erwartete Zunahme der Nutzungsdauer im Jahr 2024 auf 58,4 Minuten täglich signalisiert nicht nur ein anhaltendes Wachstum, sondern auch eine sich verstärkende Nutzerbindung. Dies deutet darauf hin, dass TikTok auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der sozialen Medienlandschaft spielen wird.

Zuletzt gab ByteDance bekannt, dass TikTok rund 20 Millionen Nutzer pro Monat in Deutschland erreicht. Die Plattform testet derzeit außerdem die Möglichkeit, Videos mit einer Laufzeit von bis zu 15 Minuten auf TikTok hochzuladen, wie NEXTG.tv berichtet.