TikTok: Video zeigt warum Sie Ballons vor dem Aufblasen waschen sollten

Doch eine junge Mutter hat auf TikTok einen wichtigen Grund enthüllt, warum man sich die Zeit nehmen sollte, Ballons vor dem Aufblasen zu waschen.

Bielefeld - Danielle Beardon, eine junge Mutter mit fast 80.000 Followern auf ihrem TikTok-Konto, teilt häufig Einblicke in ihr Familienleben und ist nun mit einem Tipp viral gegangen. Jeder, der schon einmal für eine Geburtstagsfeier Ballons aufgeblasen hat, weiß, wie hektisch es sein kann, alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Kürzlich veröffentlichte sie Videos, die ihrer Tochter gewidmet waren, als sie sich auf die Feierlichkeiten zum ersten Geburtstag des Mädchens vorbereitete. Doch es war nicht das entzückende Schwarz-Weiß-Video von Clips, die das Heranwachsen des Kindes zeigten, das die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich zog.

Ein unerwarteter Rat: Ballons vor dem Aufblasen waschen

In einem anderen Video, das bereits 20.000 Likes erhalten hat, zeigt Beardon, wie sie mehrere rosa, lila und weiße Ballons in sehr seifigem Wasser wäscht. Überlagert wird das Video mit dem Text: „Dies ist Ihr Zeichen, Ihre Ballons zu waschen, bevor Sie sie in den Mund nehmen, um sie aufzublasen.“ Dieser Aussage folgen viele Emojis von kranken Gesichtern - und die Verwendung dieser Emojis ist absolut gerechtfertigt.

Als Beardon die Ballons und den Seifenschaum beiseite schob, wurde der Grund für ihre Warnung offensichtlich: Das Wasser war schmutzig und sah absolut ekelerregend aus. Das Video war auch mit dem Kommentar „Das gibt‘s doch nicht“ versehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass nicht alles, was neu und unbenutzt aussieht, auch sauber ist. Diese einfache Handlung des Waschens kann verhindern, dass man unerwünschte Partikel oder Schmutz einatmet, besonders wenn man bedenkt, was man möglicherweise einatmet, wenn man Luft in Ballons bläst. Es ist sicherlich ein Ratschlag, den viele Eltern und Betreuer in Zukunft beherzigen werden.

Ballons vor dem Aufblasen waschen: Reaktionen der Community

Die Enthüllung von Beardon hat auf TikTok eine Welle von Kommentaren ausgelöst. Während einige Nutzer praktische Lösungen vorschlugen, wie der Kommentar „Elektrische Luftpumpe regelt“, der darauf hinweist, dass man mit einer elektrischen Pumpe das Problem des direkten Mundkontakts mit dem Ballon umgehen kann, hatten andere eine humorvollere und kritischere Herangehensweise.

Ein besonders beliebter Kommentar, der viele zum Schmunzeln brachte, lautete: „It‘s what makes them taste good“ (Das ist es, was ihnen den guten Geschmack verleiht). Doch nicht alle waren von Beardons Methode überzeugt. Ein besorgter Nutzer merkte an: „All das dreckige Wasser geht jetzt aber auch in den Ballon“, und wies damit auf mögliche Hygieneprobleme hin, die durch das Waschen der Ballons entstehen könnten.

