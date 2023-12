5 Tipps, mit denen du deinen Haushalt besser führen kannst als Deutschland

Von: Giorgia Grimaldi

Während die Ampel zwischen Schuldenbremse und Haushaltskrise um jeden Cent zankt, haben wir Tipps gesammelt, wie du zuhause Geld auf die hohe Kante legen kannst.

Obwohl die Ampel-Regierung laut einer Studie „besser als ihr Ruf“ ist und fast zwei Drittel ihrer Wahlversprechen eingehalten hat, hängt der Haussegen in Berlin schief. Grund dafür ist ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die Umschichtung von Corona-Krediten in einen Fonds für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft war verfassungswidrig. Die Ampel muss deswegen ihre Budgetplanung für 2024 ordentlich auf den Kopf stellen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte sogar die geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai ab.

Spartipps für deinen persönlichen Finanzhaushalt © Westend61/IMAGO. Bearbeitung:BuzzFeed DE

Ampel unter Einigungsdruck

Wenn der Bundeshaushalt 2024 noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll, müssen sich SPD, FDP und Grüne bald auf den weiteren Kurs einigen. Die Verhandlungen finden vor allem in einer Dreierrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) statt. Umstritten sind mögliche Einsparungen bei den Sozialausgaben, die vor allem die FDP fordert.



Deutsche Inseln verkaufen? Haushaltssperre sorgt für Spott aus dem Ausland

Den finanziellen Engpass Deutschlands lassen andere EU-Länder nicht unkommentiert vorüberziehen. So schreibt die französische Zeitung Le Monde über die „schwere Ohrfeige“ für Kanzler Scholz, der nun nicht mehr auf „den Trick mit den Sonderfonds“ zurückgreifen könne. In der spanischen Wirtschaftszeitung Cinco Dias spricht ein Analyst von absichtlichem „Pfusch“ und der frühere griechische Energieminister Panagiotis Lafazanis soll gegenüber der Bild-Zeitung Ratschläge geäußert haben – so wie es einst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Zeiten der griechischen Schuldenkrise tat. Neben der Einführung einer „Notsteuer“ sei auch vom Verkauf deutscher Inseln die Rede gewesen.

Da wir die deutsche Bundesregierung aktuell eher weniger als Vorbild zum Sparen nehmen können, haben wir recherchiert und ein paar Tricks zusammengestellt, die euren Gedlbeutel schonen.

1. „Keine Micro-Kredite aufnehmen“ – Sparen mit dem TikTok-Finanzprofessor

Immer mehr junge Menschen verwenden Micropayment-Anbieter wie Klarna, um online zu bezahlen. BuzzFeed News Deutschland hat den TikToker „Professor Finanzen“ gefragt, was er davon hält. Er antwortet: „Bei Mikrokrediten sehe ich echt rot. Da ist einfach so ein Konsum – auch auf Social Media. Alle wollen sie das neuste Handy und die neusten Klamotten. Dabei sind die kleinen Konsumkredite fatal. Wenn man da nicht aufpasst, versaut man sich es für immer bei der Schufa.“ Mehr Spartipps vom TikTok-Finanzprofessor findest du hier.

2. Um die Ecke denken – Spartipps aus dem Schwabenland

Menschen aus Schwaben haben angeblich den Dreh mit dem Sparen raus. Diese Idee ist zwar unkonventionell, aber was tut man nicht alles für ein gratis Frühstück?

3. „Geld ist nicht die Lösung für Geldprobleme“ – Diese Frau spart 800 Euro pro Monat

BuzzFeed News Deutschland hat mit jemanden gesprochen, der weiß, wie es geht: Diese Frau schafft es, bis 800 Euro pro Monat zurückzulegen. Auf ihrem TikTok-Kanal erklärt die „Frugalistin“, wie ihr das gelingt. Unter anderem mit praktischen Tipps wie „Lerne zu kochen“. Andere Ratschläge zielen auf die Veränderung des Mindsets ab, um schlechte Angewohnheiten zu ändern und ein besseres Gespür für Geld zu bekommen.

4. Sparen wie Politiker

Duschzeiten verkürzen, Waschlappen nutzen statt duschen, nur ein Zimmer heizen, manche Politikerinnen und Politiker sind richtige Sparfüchse – oder waren es einmal. So sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck laut Frankfurter Allgemeinen im Frühjahr 2022: „Wenn man die Wohnung heizt und abends die Gardinen zuzieht, spart man bis zu fünf Prozent Energie. Und wenn man die Raumtemperatur um ein Grad senkt, sind es rund sechs Prozent. Das ist vielleicht nicht ganz so gemütlich, aber man friert noch nicht.“

5. Ladekabel aus der Steckdose ziehen

Letztes Jahr mussten wir vor allem aufgrund der Energiepreise tief in die Geldbörse greifen. Laut Expertinnen und Experten wird es dieses Jahr aber nicht so teuer, denn im Oktober sanken die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent und die Inflation geht weiter zurück. Wer trotzdem sparen möchte, kann mit dem „Kleinvieh“, das ja bekanntlich auch Mist macht, anfangen. Dazu gehört auch, nicht ewig vor dem Kühlschrank zu verharren (und kalte Luft entweichen zu lassen) und das Ladekabel aus der Steckdose zu ziehen, wenn du kein Gerät auflädst. Weitere Energiespar-Hacks haben wir hier gesammelt.

