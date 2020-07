Unfall in Tirol gibt Rätsel auf: Urlauber aus NRW wird bewusstlos am Wegrand gefunden 

Mit einem Mountaincart wollte ein junger Deutscher einen Berg in den Tiroler Alpen herunterrasen. Dabei verunglückte er und verlor sein Bewusstsein. Nun ermittelt die Polizei.

Ein junger Deutscher ist in Tirol mit einem Mountaincart verunglückt und bewusstlos aufgefunden worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Der Vorfall wirft Fragen auf.

Jerzens - Die Polizei in Tirol steht vor einem Rätsel, das sich um einen 18-jährigen Deutschen dreht. Der Teenager war am Freitag nach einem Unfall mit einem sogenannten Mountaincart bewusstlos am Wegrand entdeckt worden. Die nicht näher beschriebenen Verletzungen des aus Porta-Westfalica in Nordrhein-Westfalen stammenden Mannes waren so schwerwiegend, dass er per Rettungshubschrauber in eine Innsbrucker Klinik geflogen werden musste. Ob der junge Mann mittlerweile das Bewusstsein wieder erlangt hat, ist ebenfalls nicht bekannt.

Ob der 18-Jährige die Kontrolle über das Gefährt verlor oder mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammenstieß und dadurch zu Fall kam, war nach Polizeiangaben zunächst unbekannt. Auch scheint nicht klar zu sein, ob der Verunglückte die Strecke ohne Begleitung in Angriff genommen hatte. Der Zwischenfall ereignete sich auf der Cartstrecke der Hochzeiger Bergbahnen im Pitztal, wo im Winter Tausende Skiurlauber unterwegs sind.

Unglück mit Moutaincart: Fahrer werden nur von Helm geschützt

Während der warmen Monate nutzen Touristen und Einheimische die Chancen, mit Mountaincarts - eine Art Dreirad ohne Pedale und eigenen Antrieb - über einen Schotterweg bergab zu düsen.

Die Mountaincarts werden als „eigens entwickeltes Funsport-Downhillgerät“ angepriesen. Wie schnell diese Gefährte werden können, ist jedoch nicht bekannt. Geschützt werden die Fahrer lediglich durch Helme.(mg mit dpa)

