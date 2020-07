Deutsche stirbt bei Wanderunfall in Lechtaler Alpen - Sturz in 230 Meter tiefe

In den Lechtaler Alpen ist eine deutsche Frau bei einem Wanderunfall gestorben. Die 56-Jährige stürzte 230 Meter in die Tiefe. Am Tag danach wurde ihre Leiche gefunden.

Eine deutsche Frau ist beim Wandern in Österreich ums Leben gekommen.

Die 56-Jährige ist am vergangenen Freitag wohl gestürzt und 230 Meter tief gefallen.

Ein Notarzt konnte am Tag danach nur noch den Tod der Frau feststellen.

Zams - Eine 56-jährige deutsche Frau ist am vergangenen Freitag bei einem Wanderunfall tödlich verunglückt. Am Morgen des 3. Juli stieg eine die Frau vom Würtenbergerhaus in den Lechtaler Alpen alleine in Richtung Bittrichscharte (2500 Meter Seehöhe) auf und wollte anschließend nach Gramais im Lechtal wandern.

Wanderunfall in Tirol: Frau stürzt 230 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab

Ersten Unfalluntersuchungen zufolge dürfte die Frau nach Überschreitung der Bittrichscharte auf dem steilen zum Teil schneebedeckten Steig zu Sturz gekommen sein und stürzte etwa 230 Höhenmeter über felsdurchsetztes Gelände ab. Am darauffolgenden Samstag gegen 14.30 Uhr wurde die Leiche der Frau von Wanderern entdeckt. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Vom Notarzt des Notarzthubschraubers konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden und sie wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

