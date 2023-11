Direkt an der Grenze – 200 Kilo schwerer Fels stürzt auf Auto

In Tirol kam es am Sonntag (26. November) zu einem im wahrsten Sinne schweren Unfall. Die Polizei in Österreich nennt Details.

Niederndorf bei Kufstein – Das Bundesland Tirol im Westen Österreichs ist für seine Skigebiete bekannt. Vor Unfällen ist das Gebiet in den Alpen nicht sicher: Ein Feld stürzte am Sonntag (26. November) in der Nähe von Kufstein herab und begrub ein Auto unter sich – immer wieder kommt es in der bergigen Region zu ähnlichen Unglücken.

200 Kilogramm schwerer Feldblock kracht auf Auto in Tirol

Die Alpen dienen nicht nur als Erholungsgebiet für eine Vielzahl von Touristen. Immer wieder kommt es zu teils schweren Unfällen. Erst in der vergangenen Woche verunglückte ein Paragleiter im Zillertal. Bei einem Flug vom etwa 1120 Meter hohen Startplatz fiel er 100 bis 150 Meter in die Tiefe. Nur unweit davon, in Niederndorf bei Kufstein, krachte der 200 Kilogramm schwere Felsbrocken auf ein Auto.

Steinschlagnetze sollen herunterfallende Felsblöcke eigentlich aufhalten, in Tirol krachte dennoch ein 200 Kilo Fels auf ein Auto. © CHROMORANGE/Imago

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag. Der Stein löste sich in Niederndorf bei Kufstein von einem Berg und flog am für solche Vorfälle errichteten Steinschlagnetz vorbei. Niederndorf bei Kufstein liegt nur unweit der österreichischen Grenze zu Deutschland. Wie die Polizei weiter berichtete, durchbrach der schwere Felsblock die Windschutzscheibe sowie die Fahrzeugsäule des Autos.

Auto wird durch Felsblock stark beschädigt – immer wieder Unfälle in Tirol

Bei dem vom 200 Kilogramm schweren Felsblock getroffenen Auto handelte es sich um das Fahrzeug eines 53-jährigen Anwohners. Der schwere Stein hatte sich hinter dem Anwesen des Anwohners vom dort befindlichen Hechenberg gelöst. Nachdem der Felsblock das Auto stark beschädigt hatte, blieb er neben dem Fahrzeug liegen. Wie die Polizei schrieb, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schaden am Fahrzeug selbst konnte zunächst nicht geklärt werden, soll jedoch „erheblich“ sein.

In den Bergen der Alpen kommt es immer wieder zu Unfällen durch herabstürzende Steine oder Geröll. Im Juni dieses Jahres ereignete sich in Tirol ein gigantischer Bergsturz in der Silvrettagruppe. Der Gipfel stürzte dort in sich zusammen. Hunderttausende Tonnen lösten sich am Gipfel und stürzten hunderte Meter in Richtung Tal. Der Berg soll nach dem Vorfall rund 100 Meter niedriger sein als vorher – zu Schaden kam glücklicherweise niemand. (rd mit dpa)