Todes-Drama in Tirol: Deutscher Autofahrer verliert am Steuer das Bewusstsein - Tochter (15) mit im Auto

Ein deutscher Autofahrer verliert in Tirol am Steuer das Bewusstsein - und gerät auf die Gegenfahrbahn. Mit im Auto sitzt seine 15 Jahre alte Tochter.

Zu einem tragischen Unfall kam es in Vils in Tirol.

Ein Autofahrer aus Deutschland verlor am Steuer das Bewusstsein.

Er starb noch an der Unfallstelle.

Vils - Ein 50 Jahre alter Deutscher ist in Tirol bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizei Tirol mitteilt, verlor der Mann in Stegen in Vils aus derzeit noch nicht gänzlich geklärter Umstände am Steuer seines Autos das Bewusstsein.

Drama in Tirol: Deutscher Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Der Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, schlitterte in weiterer Folge in einen etwa 80 cm tiefen Straßengraben entlang einer Felswand und kam dort zum Stillstand.

Herannahende Autofahrer leisteten sofort erste Hilfe. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Seine im Fahrzeug befindliche 15-jährige Tochter blieb bei dem Unfall unverletzt.

