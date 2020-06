Tochter seit 2015 vermisst - Mutter hofft auf neue Hinweise

Seit fünf Jahren ist Inga verschwunden. Die Mutter des Mädchens erhofft sich neue Hinweise, die alles aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen könnten. Bis heute ist unklar, was geschah.

Magdeburg/Stendal (dpa) - Die Mutter der seit fünf Jahren vermissten kleinen Inga hofft auf neue Hinweise, die das Schicksal ihrer Tochter aufklären könnten.

"Vielleicht gibt es doch noch unausgesprochene Hinweise, die alles aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen", sagte Victoria Gehricke der "Magdeburger Volksstimme". Nur wegen dieser Hoffnung gehe sie nun an die Öffentlichkeit. "Genau jetzt besteht die Chance, dass sich das Schicksal von Inga klären könnte." Die damals fünfjährige Inga verschwand am 2. Mai 2015. Das Mädchen aus Schönebeck hatte mit seiner Familie einen Ausflug nach Wilhelmshof bei Stendal gemacht. Bis heute ist unklar, was geschah.

Gehricke hält es für notwendig, möglichen Parallelen zum Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Madeleine "Maddie" McCann aus Großbritannien weiter nachzugehen. Die Staatsanwaltschaft Stendal hatte am Freitag vergangener Woche bekannt gegeben, es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung eines 43-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, Maddie getötet zu haben. Ingas Mutter wünscht sich, dass eine andere Polizeidienststelle den Fall ihrer Tochter wieder aufnimmt.

"Wir sollten alle die Hoffnung nie aufgeben, dass Maddie und Inga noch leben. Bis das Gegenteil bewiesen ist. Fälle wie Natascha Kampusch zeigen, dass entführte Kinder auch nach vielen Jahren wieder auftauchen oder wie in diesem Fall vor ihrem Peiniger flüchten können." Kampusch war als Zehnjährige auf dem Schulweg entführt und mehr als acht Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten worden. Im August 2006 gelang der damals 18-Jährigen die Flucht.

Bericht "Magdeburger Volksstimme" (komplettes Interview im kostenpflichtigen E-Paper)