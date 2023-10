Riesige Wasserhose pflügt über Italien-Küste – Video hält Naturphänomen fest

Von: Martina Lippl

Heftige Unwetter wüten in Italien. Besonders betroffen ist die Toskana. Jetzt ist wohl riesiger Tornado vor der Küste von Piombino gesichtet worden.

Piombino – Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und zerstörte Dächer – Unwetter verursachten schwere Schäden in Italien. In Sondrio verwüstete ein Tornado ein Alpen-Dorf. In der Hafenstadt Livorno tobte ein Tornado. Ein weiterer beeindruckender Wirbelwind entwickelte sich am Samstagnachmittag (21. Oktober). Auf einem spektakulären Video ist zu sehen, wie sich die Wasserhose der Küste nähert.

Gigantische Wasserhose nähert sich der italienischen Küste. Ein Video (hier Screenshot) zeigt den Wirbelsturm auf dem Meer. © Screenshot Facebook/ Riccardo Pucini

Beeindruckender Tornado über dem Mittelmeer – Video hält Naturphänomen fest

Die Wasserhose auf dem Meer sieht gigantisch aus. Der Luftwirbel vor der Küste ist auf den Aufnahmen deutlich zu sehen. „Wahre Trompete“ – mit diesem Kommentar hat Riccardo Pucini einen Clip von 50 Sekunden auf Facebook gepostet.

Unwetter in Italien und Toskana: Auf einem Video ist ein riesiger Tornado vor der Küste von Piombino zu sehen. © Google Maps/Screenshot Facebook Pucini

Tornado vor der Küste der Toskana: Video zeigt riesige Wasserhose auf dem Meer

Auf der Facebookseite Tornado in Italia ist das Video zu finden. „Große Seetrompete in der Nähe von Piombino vor ein paar Minuten“, schreibt der Account, der sich nach eigenen Angaben seit 2014 wissenschaftlich im Bereich Meteorologie und extreme Phänomene, wie Tornados engagiert. Tornados in Italien sind nicht selten. Im Sommer filmte ein Augenzeuge eine Wasserhose bei Jesolo in der Lagune von Venedig.

Die Wasserhose wirbelte demnach am Samstagnachmittag dort. Italienischen Medienberichten zu folgen, konnten viele Italiener gegen 15 Uhr das Naturphänomen besonders gut am Strand von Calamoresca beobachten. Zum Glück blieb die Wasserhose diesmal der Küste fern.

Tornado in Italien: Spektakuläre Aufnahmen zeigen Wasserhose über dem Mittelmeer

Tornado trifft Livorno – Bürgermeister meldet sich auf Facebook zu Wort

Anders ein paar Tage zuvor in Livorno (Toskana). Im Morgengrauen gegen 5 Uhr traf ein Tornado Städte in der Provinz. „Der größte Schaden wurde im Banditella-Gebiet registriert, wo ein Wirbelsturm das Dach eines Hauses abriss, Bäume entwurzelte, ein Auto umwarf und Schäden am Schulkomplex Bartolena-Piccole Onde verursachte“, schreibt der Bürgermeister von Livorno, Luca Salvetti, auf Facebook.

Die Regenfälle seien besonders zwischen 4.00 und 5.30 Uhr morgens am Donnerstag (19. Oktober) besonders intensiv gewesen, so der Bürgermeister. Angesichts der kritischen Wetterlage wären Schulen und Parks vorsorglich geschlossen. Diese Maßnahmen mögen manchen manchmal übertreiben und wahllos erscheinen, aber sie seien tatsächlich bewusst und verantwortungsvoll getroffen worden. Dazu teilt Salvetti Fotos von den Unwetterschäden.

Wasserhose oder Tornado? Eine Wasserhose ist ein Tornado, der sich über einer Wasserfläche – Meer oder auch See – entwickelt. Ein Tornado ist, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer cumuliformen Wolke befindet. Torndos – Wasserhosen – können entstehen, wenn das Oberflächenwasser von Meeresgebieten oder Seen im Herbst noch sehr warm ist und in der Höhe kalte Luft darüber hinwegstreicht. Quelle: Deutscher Wetterdienst Wetter- und Klimalexikon/wetteronline.de

Örtliche Gewitter und Starkregen sind weiter angesagt. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Sonntag, rechnet der italienische Wetterdienst ilmeteo.it ab Dienstag mit Störungen und viel Regen in Italien.

Dabei hat es in den vergangenen Stunden besonders in Toskana heftig geregnet und gestürmt. Die Unwetter verlagerten sich demnach jedoch weiter in den Süden. In der Nähe von Neapel löste sich eine Schlammlawine und machte eine Straße unpassierbar. Andere Bewohner blieben mehrere Stunden ohne Strom.

In Deutschland dagegen laufen nach der historischen Sturmflut an der Ostsee die Aufräumarbeiten. (ml)