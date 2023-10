Brutaler Vorfall erschüttert Spanien: Junge Frau von fünf Hunden totgebissen – Mutter musste zuhören

Von: Frederic Rist

Teilen

In Spanien wurde eine junge Spaziergängerin von einem Rudel Hunde angefallen und tödlich verletzt. Dem Besitzer droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Zamora – „Mama, Mama, die Hunde kommen“ – das sollen die letzten Worte einer jungen Spaziergängerin in Spanien gewesen sein. Kurz darauf wurde die 27-jährige Spanierin von einem Rudel Hunde angefallen und getötet.

Der tragische Vorfall ereignete sich kürzlich in der spanischen Provinz Zamora. Während des Angriffs telefonierte die Spanierin mit ihrer Mutter, die am Telefon hilflos mit anhören musste, wie ihre Tochter zu Tode gebissen wurde.

In Spanien wurde eine junge Frau von einem Rudel Hunde attackiert und totgebissen. An der tödlichen Attacke waren auch drei Mastiffs beteiligt. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/FLPA / Ignacio Yufera

Fünf Hütehunde konnten identifiziert werden – Halter droht Anklage wegen fahrlässiger Tötung

In Panik hatte die Mutter noch versucht, Hilfe zu rufen. Doch der Krankenwagen kam zu spät. Die Hütehunde, die eigentlich mit Schafen unterwegs waren, hatten die Frau aus noch ungeklärten Gründen angegriffen. „Mit Hunden dieser Größe hatte sie keine Chance, zu entkommen“, erklärte David Garcia Montes, der Bürgermeister der Gemeinde Roales del Pan in Zamora, gegenüber den örtlichen Medien. Im Ort wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen. Erst Anfang des Jahres wurde eine Frau in Waldkraiburg von einem Hund ins Gesicht gebissen und massiv verletzt.

Die spanische Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Tierärzte konnten die Hunde identifizieren. Laut der spanischen Zeitung El Mundo handelt es sich offenbar um fünf Hütehunde, darunter drei Mastiffs und zwei Jagdhunde, die ursprünglich auf einer Schaffarm gehalten wurden. Der Besitzer soll während des Vorfalls nicht anwesend gewesen sein. Die Behörden konnten ihn jedoch im Nachhinein ausfindig machen. Ihm droht nun eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal. (fr)