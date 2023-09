Trotz eindringlicher Warnung: Schwanenfamilie in Österreich verhungert, obwohl sie fraß

Von: Michelle Mantey

Teilen

Aufgrund einer falschen Fütterung stirbt eine Schwanenfamilie in Österreich. (Symbolbild) © BEAUTIFUL SPORTS/IMAGO

Trotz genügend Essen stirbt eine Schwanenfamilie in Österreich. Schuld ist die falsche Fütterung, die ihnen trotz Mahnung zum Verhängnis wurde.

Oberwaltersdorf – Die anmutigen Wasservögel mit dem weißen Gefieder werden von vielen Menschen bewundert. Besondere Aufmerksamkeit erregen sie, wenn hinter ihnen kleine plüschige Küken im Wasser schwimmen. Einige Gemeinden und Städte schaffen nun Lebensräume für die Tiere. Doch statt die Schwäne nur aus der Distanz zu beobachten, neigen viele Spaziergänger dazu, sie zu füttern. Was gut gemeint ist, kann für die Tiere tödlich enden.

Häufig werden Brot und Brötchen an die Schwäne und Enten verfüttert. In der Gemeinde Oberwaltersdorf in Österreich wurde laut einem Bericht von Heute.at eine Schwanenfamilie mit Mais und Gebäck gefüttert. Claudia Kaltenegger ist Betreiberin einer Wildtierauffangstation in Traiskirchen und berichtet von dem Vorfall: „Eigentlich wäre genug Futter zur Verfügung gestanden, artgerechtes Futter, die richtige gesunde Ernährung, doch einige Bewohner fanden es entzückend zu füttern.“

Die Anwohner wurden darauf hingewiesen, die Schwanenfamilie nicht zu füttern

Sie pflegte eine Schwänin und ließ sie nach der Genesung wieder frei. „Als sie endlich zurück am See war, schien alles in bester Ordnung. Sie folgte sofort ihrem Partner und bald fing sie an Eier zu legen und zu brüten“, schreibt Claudia Kaltenegger auf der Facebookseite des Tierschutzvereins. Doch viele Anwohner wollten sich nun persönlich nach dem Wohlergehen des Schwanes erkundigen und suchten sie regelmäßig in der Nähe eines Sees auf. Dort fütterten sie die Tiere, obwohl sie mehrfach darauf hingewiesen wurden, dies zu unterlassen.

Schnell erkannte die Betreiberin einer Wildtierauffangstation, dass die Tiere stark abnahmen, obwohl sie fraßen. Normalerweise ernähren sich Schwäne von Wasserpflanzen, Schnecken, Wasserinsekten und anderen kleinen Weichtieren. Da sie in aller Regel genug Nahrung finden, benötigt es keine zusätzliche Fütterung durch den Menschen. Aufgrund der falschen Fütterung erkrankten die Tiere in Oberwaltersdorf an der sogenannten katarrhalische Enteritis. Dies ist eine Erkrankung des Darmes.

Laut dem Tierärzteverlag sind Anzeichen auf eine hochgradige katarrhalische Enteritis ein schaumig-wässriger Kot, Durst und apathisches, teilnahmsloses Verhalten. Sie können nur wenig Nahrung aufnehmen und verlieren so circa 15 Prozent ihrer Körpermasse. Knapp vier Wochen dauert es, bis sich die Tiere wieder erholen. Doch für die Schwanenfamilie endet die Erkrankung tödlich.

„Bitte hört auf Wasservögel zu füttern“, appelliert die Tierschützerin nach dem Tod der Schwanenfamilie

Zunächst starben die kleinen Küken und kurze Zeit später auch ihre Eltern. „So waren sie gefangen im vermeintlichen Schlaraffenland“, schreibt Kaltenegger und appeliert an ihre Follower: „Bitte hört auf, Wasservögel zu füttern.“

In Wien ist das Füttern der Tiere verboten, das schreibt die Stadt auf ihrer Homepage. Es droht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Dabei können nicht nur die Wasservögel erkranken, sondern auch die Wasserqualität nimmt durch den Kot der Vögel und die Essensreste im Wasser ab. Durch eine übermäßige Düngung wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen, der wichtig ist für die im Wasser lebenden Tiere und Pflanzen. So schadet Füttern langfristig auch dem biologischen Gleichgewicht. Auch in Deutschland verbieten viele Gemeinden und Städte, wie die Stadt Berlin, das Füttern von Wasservögeln.

In der Slowakei naschten 200 Schwäne berauschenden Mohn und wurden abhängig. (mima)