Tote bei Gefangenenmeuterei

In einem Gefängis in Guayaquil ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Bandenmitgliedern gekommen. Traurige Bilanz: fünf Tote und Dutzende Verletzte.

Guayaquil (dpa) - Bei neuen Krawallen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens fünf Häftlinge ums Leben gekommen.

Weitere zwölf Menschen seien bei den Kämpfen zwischen mutmaßlichen Bandenmitgliedern in der Justizvollzugsanstalt der Wirtschaftsmetropole Guayaquil an der Pazifikküste verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Spezialeinheiten der Polizei stürmten das Gefängnis und brachten die Lage unter Kontrolle. Nach den Kämpfen zwischen den Gangs Los Choneros und Los Lobos wurden Schusswaffen, Munition und Messer beschlagnahmt.

Erst im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen in Ecuador 79 Menschen getötet worden. Auslöser der Auseinandersetzungen war offenbar ein interner Machtkampf innerhalb des Verbrechersyndikats Los Choneros, nachdem dessen oberster Anführer José Luis Zambrano alias „Rasquiña“ im Dezember getötet worden war. Wenige Stunden vor den neuen Krawallen wurde am Mittwoch der frühere Anwalt von „Rasquiña“ in der Hauptstadt Quito auf dem Weg zur Arbeit erschossen.

