Bus-Unglück in Venedig: Drama um deutsche Familie wird bekannt – Debatte um marode Brücke entfacht

Von: Teresa Toth, Carolin Gehrmann, Kai Hartwig

Unter den Todesopfern des schweren Busunfalls in Venedig sind auch drei Deutsche. Die Suche nach den Ursachen geht weiter. Der News-Ticker.

Update vom 7. Oktober, 9.02 Uhr: Nach dem Busunglück in Venedig mit 21 Toten ist in Italien eine Debatte über die marode Infrastruktur – vor allem zwischen Venedig und dem Festland – entfacht. Es besteht der Verdacht, dass die Leitplanke an der Brücke, von der der Bus gestürzt war, schon längst hätte erneuert werden sollen.

Die Brücke, von der der Bus in Venedig stürzte. Die marode Leitplanke hätte schon längst erneuert werden sollen. © Goran Kovacic/PIXSELL/Imago

Die italienische Verbrauchervereinigung Adico erhielt in den letzten Tagen eine Flut von Meldungen, berichtet das italienische Nachrichtenportal Corriere del Veneto. Die Venezianer scheinen besorgt zu sein: Sie stellen niedrige und rostige Leitplanken sowie fehlende Abschnitte fest. „Wir möchten die Verwaltung zu einer allgemeinen Reflexion über die gesamte Infrastruktur einladen, die die historische Stadt mit Marghera, der Autobahn und der Tangenziale verbindet“, erklärt der Präsident von Adico, Carlo Garofolini dem italienischen Blatt. „Wir sollten diese Tragödie zum Anlass nehmen, die gesamte Verkehrsader zu überdenken und zu sichern.“

Busunglück in Venedig: Drama um deutsche Familie wird bekannt

Update vom 6. Oktober, 10.47 Uhr: Bei dem Busunglück in Venedig ist auch eine 32 Jahre alte Arzthelferin aus Leipzig gestorben. Sie war mit ihrem Mann sowie der kleinen Tochter (4) und dem Sohn (13) an Bord des Busses. Während die Mutter ums Leben kam, überlebten der Ehemann und die Kinder verletzt. Der Familienvater wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er derzeit im Koma liegt. Die beiden Kinder erlitten bei dem Unglück Knochenbrüche, sie wurden bereits in einer Klinik operiert.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, sind ihre Großeltern auf dem Weg nach Italien, um sich um die Enkelkinder zu kümmern.

Der Unfallort in Venedig: Blumen erinnern an die Verstorbenen. © ABACA/imago

Dem Bericht zufolge saß das Ehepaar mit seiner vierjährigen Tochter und seinem 13-jährigen Sohn in dem Bus, der in Venedig von einer Brücke in die Tiefe stürzte und in Flammen aufging.

Busunglück in Italien: Leitplanke an Unfallort in Venedig war laut Verkehrsstadtrat marode

Derweil sind nach dem Busunglück mit mindestens 21 Todesopfern in Italien erhebliche Sicherheitsmängel rund um die Unfallstelle öffentlich geworden. Wie der Verkehrsstadtrat der Lagunenstadt, Renato Boraso, in mehreren am Donnerstag veröffentlichten Interviews erklärte, entsprach die Leitplanke an der Stelle, an der das Fahrzeug von einer Brücke in die Tiefe stürzte, nicht den geltenden Sicherheitsstandards. Demnach gab es die Planungen für eine Renovierung bereits seit 2016, doch begannen die Arbeiten erst in diesem September.

Der Elektrobus, mit dem Touristen auf der Rückreise von einem Ausflug in der Altstadt Venedigs waren, schrammte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Meter an der Leitplanke entlang, bevor er die Lücke erreichte und hinabstürzte. Venedigs Verkehrsstadtrat Boraso sagte, die Erneuerung des Geländers wäre im Zuge der im September begonnenen Arbeiten bis zum kommenden Jahr abgeschlossen gewesen; bis zu einem Abschnitt 400 Meter vor der Unfallstelle seien die Reparaturen bereits abgeschlossen gewesen.

Mit Blick auf die sieben Jahre, die vom Beginn der Planung bis zum Anfang der Arbeiten verstrichen, sagte Boraso: „Wir sollten uns fragen, warum in Italien ein Verfahren zur Ausführung solcher Arbeiten so lange dauern muss.“ Die Brücke, von welcher der Bus zehn Meter in die Tiefe gestürzt war, verläuft über eine Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera, zwei auf dem Festland befindlichen Stadtteilen Venedigs. Dem Feuerwehrchef der Stadt, Mauro Luongo, zufolge kam erschwerend hinzu, dass die Batterien des Elektrobusses Feuer gefangen hätten.

Update vom 6. Oktober, 6.42 Uhr: Die Staatsanwaltschaft in Venedig hat ein technisches Gutachten über die Leitplanke in Auftrag gegeben. Das berichtet die italienische Zeitung La Repubblica unter Berufung auf den Staatsanwalt von Venedig, Bruno Cherchi. Es besteht der Verdacht, dass die marode Infrastruktur der Brücke zu dem schweren Busunglück in Venedig beigetragen haben könnte.

Die Brücke sei laut La Repubblica Teil eines Bauwerks, das in den vergangenen Jahren keiner angemessenen Wartung unterzogen wurde. 2018 habe die Stadtverwaltung beschlossen, die Brücke zu sanieren – die Bauarbeiten hätten allerdings erst letzten Monat begonnen.

Bus-Unglück in Venedig: Unter den 21 Todesopfern befinden sich auch drei Deutsche

Erstmeldung vom 6. Oktober, 5.37 Uhr: Venedig – Nach dem schweren Busunglück in Venedig geht nun auch das Auswärtige Amt in Berlin davon aus, dass sich drei Deutsche unter den insgesamt 21 Todesopfern befanden. Weitere fünf deutsche Staatsangehörige seien verletzt und würden medizinisch behandelt, meldete das Auswärtige Amt laut Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagnachmittag.

Unter den Verletzten sollen zwei Brüder aus Deutschland im Alter von sieben und 13 Jahren seien, berichtet tagesschau.de unter Berufung auf italienische Medien. Demnach sollen die Eltern der beiden Kinder zu den Todesopfern gehören. Zuvor hatten italienische Behörden bereits drei tote Deutsche gemeldet.

Tragisches Busunglück nahe Venedig: Bus stürzt von einer Brücke in die Tiefe auf Bahnstrecke

Der verheerende Unfall hatte sich am Dienstagabend im Festland-Stadtteil Mestre der Lagunenstadt Venedig ereignet. Der Shuttlebus eines Campingplatzes im Stadtteil Marghera – rund drei Kilometer vom Unfallort entfernt – stürzte mit vielen Tagesurlaubern an Bord von einer Brücke auf eine darunter verlaufende Bahnstrecke. Das Fahrzeug fing sofort Feuer.

Bei dem schweren Busunglück, das sich am 3. Oktober nahe Venedig ereignete, kamen 21 Menschen ums Leben, darunter drei Deutsche. © Slow Press / Livemedia / Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Unter den Todesopfern sind neben den drei Deutschen neun Ukrainer, vier Menschen aus Rumänien sowie weitere Urlauber aus Portugal, Südafrika und Kroatien, wie ein Sprecher des Bürgermeisters von Venedig laut Nachrichtenagentur afp erklärte. Auch der italienische Busfahrer starb bei der Tragödie.

Ermittler wollen herausfinden, wie es zu dem tragischen Unglück kam

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe des Unfalls zu verstehen, sagte der Staatsanwalt von Venedig, Bruno Cherchi, der Zeitung La Repubblica. Einer ersten Rekonstruktion zufolge stürzte der Bus knapp zehn Meter in die Tiefe und fiel auf sein Dach. Vor dem Sturz soll er etwa 50 Meter an der verrosteten Leitplanke entlang gerutscht sein. An einer Lücke zwischen den Leitplanken soll er abgedriftet und dann gestürzt sein.

Marode Brücke oder gesundheitliche Probleme des Fahrers als Unfallursache vermutet

Demnach ist kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen, wie die ARD in Rom berichtet. Als eine der Hauptvermutungen zum Unfallhergang gilt derzeit, dass der Fahrer während der Fahr gesundheitliche Probleme erlitten haben könnte. Doch noch eine weitere mögliche Ursache steht im Raum und wird derzeit geprüft: der Zustand des Metallgeländers der Brücke, das laut italienischen Medienberichten an der Unfallstelle marode gewesen sein soll.

Das Unglück hat in Italien eine Debatte über den Zustand der Infrastruktur in dem Land ausgelöst. Laut einem italienischen Verband von Verkehrsunfallopfern habe es sich „um eine Tragödie mit Ankündigung“ gehandelt, berichtet tagesschau.de. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich nach dem Unglück bestürzt und drückte ihr tiefstes Mitgefühl aus. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus. (tt/cg/kh mit dpa)