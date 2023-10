Tragödie in Venedig: Videos zeigen das Busunglück und dessen Folgen

Von: Martina Lippl

Tödliches Busunglück in Venedig: Video zeigt erschütternde Szenen kurz nach dem Unfall von der Brücke. © Screenshot Twitter/virgivirgivivi

21 Tote forderte das Busunglück nahe Venedig. Neben einer Verkehrskamera filmten auch Menschen vor Ort den tragischen Vorfall.

Venedig – Ein Tagesausflug in die Lagunenstadt endete in einem Desaster. Bei einem verheerenden Busunfall in Venedig verloren 21 Menschen ihr Leben, darunter auch der italienische Busfahrer (40). 15 Personen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Am Dienstagabend (3. Oktober) stürzte ein Shuttle-Bus für Touristen von einer Brücke rund 15 Meter in die Tiefe. Leitplanken konnten das Fahrzeug nicht stoppen. Nach dem gewaltigen Aufprall ging der Bus sofort in Flammen auf.

Eine Verkehrskamera hielt den Moment des Unglücks fest. Ein Video in den sozialen Medien dokumentiert die ersten Minuten unmittelbar nach dem verheerenden Unfall.

Videos zeigen den Busunfall nahe Venedig, bei dem 21 Menschen starben

Die Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera zeigen die Zufahrt zur Brücke. Mehrere Fahrzeuge, einschließlich einiger Busse, befahren die Straße. Dann taucht das Unglücksfahrzeug auf. Teilweise von anderen Fahrzeugen verdeckt, ist zu sehen, wie der Bus plötzlich zur Seite kippt und von der Brücke stürzt. Die anderen Busse und Autos, die Zeugen des fatalen Absturzes wurden, hielten unmittelbar nach dem Unfall an.

Die Aufnahmen wurden auf der Brücke – einer Überführung – gemacht und auf der Plattform X (früher Twitter) geteilt. Das Video dauert zwar nur 32 Sekunden, ist aber erschütternd. Menschen stehen auf der Brücke und schreien. In der Tiefe sind Flammen zu erkennen. Die Leitplanke und eine zweite Metallbrüstung, die einen Fußgängerweg begrenzt, sind durchbrochen. Der Bus liegt kaum sichtbar unter der Brücke.

Zwei Arbeiter werden in dieser Nacht zu Helden. Sie unterstützten die Feuerwehr bei der Rettung der Verletzten aus dem umgestürzten Bus.

Busunglück in Venedig fordert mehrere Todesopfer – Unfallursache bisher unklar

„Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte“, äußerte sich Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro am Mittwoch (4. Oktober) zur Unfallursache. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen. Aufnahmen der Überwachungskamera werden analysiert, so die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die beiden Blackboxen aus dem Bus konnten geborgen werden.

Die Ursache des Unfalls ist noch ungewiss. Warum stürzte der Bus gegen 19.45 Uhr plötzlich von der Brücke? Auf dem Asphalt sind keine Bremsspuren zu sehen. Der italienische Busfahrer galt als erfahren und hatte erst kürzlich seinen Dienst begonnen. Eine Autopsie des Fahrers wurde angeordnet, berichtet der Corriere del Veneto. In den Medien wird spekuliert, ob der Busfahrer krank wurde oder eingeschlafen war.

Auch die Frage, warum der Bus die Leitplanke und die zweite Metallbarriere durchbrechen konnte, bleibt vorerst unbeantwortet. Zudem wird geprüft, ob ein anderes Fahrzeug an dem tragischen Busunfall beteiligt gewesen sein könnte. (ml)

