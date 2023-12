Mega-Explosion in Urlaubsparadies: Seychellen rufen den Notstand aus

Von: Victoria Krumbeck

Drucken Teilen

Gleich zwei Katastrophen trafen die Inselgruppe Seychellen. Durch eine Explosion wurden viele Menschen verletzt, zwei weitere starben nach einem Erdrutsch.

Victoria – Auf den Seychellen, einer Inselgruppe, die besonders bei Urlaubern beliebt ist, kam es am Donnerstag (7. Dezember) zu einer Explosion mit vielen Verletzten. Die Explosion ereignete in den frühen Morgenstunden im Industriegebiet Providence auf einem Gelände eines Bauunternehmens. Zudem starben zwei Menschen durch einen Erdrutsch nach starken Regenfällen. Der Präsident Wavel Ramkalawan rief den Ausnahmezustand aus.

Seychellen im Ausnahmezustand: Explosion und Erdrutsch auf Inseln

Das Bauunternehmen Civil Construction Company habe nach Angaben der Regierung Sprengstoff auf dem Gelände gelagert. Bei der Explosion seien Gebäude im Radius von etwa einem Kilometer beschädigt worden. Auch der internationale Flughafen ist laut Berichten lokaler Medien betroffen, wie die Nachrichtenagentur dpa schrieb. Laut dem Portal Arise News wurden rund 100 Menschen verletzt. Die Regierung teilte mit, dass alle Geschäfte und Schulen auf der Insel Mahé geschlossen bleiben sollen, um die Straßen für Rettungsarbeiten freizuhalten.

„Alle werden gebeten, zu Hause zu bleiben“, hieß es in einer Mitteilung des Präsidentenbüros, die auf X geteilt wurde. Durch die Explosion kam es zu „massiven Schäden“ und zu „Zerstörungen durch Überschwemmungen aufgrund heftiger Regenfälle“, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Nach Angaben der Präsidentschaft habe ein Erdrutsch aufgrund starker Regenfälle im Norden von Mahé Straßen zerstört und unzugänglich gemacht, wie die dpa weiter berichtete. Die Schlamm-Lawine habe in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen in den Tod gerissen. Bilder, die im Netz kursieren, zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Explosion und Erdrutsch nach starken Regenfällen – Seychellen im Notstand

Die Regierung warnte vor einer möglichen Verschmutzung des Leitungswassers. Der Außenminister der Nachbarinsel Mauritius, Maneesh Gobin, sagte den Seychellen die Hilfe seiner Regierung zu. Durch einen Erdrutsch aufgrund von starken Regenfällen kamen im ostafrikanischen Tansania mindestens 68 Menschen ums Leben. Die Inselgruppe der Seychellen liegt rund 1800 Kilometer vor der Küste Kenias, das an Tansania angrenzt.

Auf den Seychellen kam es am Donnerstag (7. Dezember) zu einer Explosion sowie zu einem Erdrutsch. © Screenshot X/@Uro_florentine/@GlobalNewsNow24

Auch in Österreich kam es am Wochenende (2. Dezember) zu einem Erdrutsch. Mehrere Gäste einer Diskothek waren über mehrere Stunden eingeschlossen. (vk)