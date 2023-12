Pilot hält auf letztem Flug emotionale Rede – und sorgt für Tränen an Bord

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Gehen Menschen nach vielen Jahren Arbeit in Rente, steht ihnen ein neuer Lebensabschnitt bevor. Dass das emotional sein kann, zeigte jetzt ein Pilot.

München – Ein Pilot von American Airlines sorgte mit einer emotionalen Rede für große Gefühle auf der Video-Plattform TikTok. Der letzte Flug vor seiner Rente startete mit einigen Worten an die Crew sowie die Passagiere.

TikTok-Clip geht viral: Pilot hält emotionale Rede und sorgt für Tränen an Bord

Das Video des Kapitäns von American Airlines wurde auf TikTok gepostet und ging in kurzer Zeit viral. „Guten Abend an alle, können mich alle hören – auch ganz hinten?“ So fing der in Rente gehende Kapitän von American Airlines seine Rede an die Passagiere sowie seine Crew an. In der Folge begrüßte er alle an Bord auf dem Flug zum Chicago International Airport. Bereits nach kurzer Zeit wurde er überaus emotional.

„Normalerweise stehe ich hier nicht vor den Passagieren und richte einige Worte an Sie, eigentlich sitze ich immer im Cockpit und spreche über ein anderes Mikrofon“, begann der Kapitän. Bereits dann konnte er nicht mehr an sich halten und bat um Entschuldigung, wenn es etwas emotionaler werden sollte. Während seine Stimme immer brüchiger wurde, bedankte sich der Kapitän bei einigen Menschen, darunter ganz besonders bei seiner Familie, die ihn auf dem letzten Flug seiner Karriere an Bord begleitete.

Auch das TikTok-Video einer Hochzeit ging viral.

TikTok-Video sammelt in kurzer Zeit fast sechs Millionen Views

Seit 32 Jahren sei der im Video zu sehende Kapitän für American Airlines geflogen und gehe nach dem Flug nach Chicago in den Ruhestand. Einige Worte wollte er dann noch an die Passagiere loswerden: „Danke, dass ihr heute alle da seid und meinen Abschied mit mir feiert.“ Als er seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, sagte er nur: „Eigentlich wollte ich heute gar nicht emotional werden, aber was solls.“ Abschließend bedankte sich der Kapitän bei seiner Frau für ihre Unterstützung und hieß alle Personen an Bord herzlich willkommen auf dem Flug.

Nach kurzer Zeit klickten bereits fast sechs Millionen Menschen auf das Video, es sammelte über 750.000 Likes. Auch in den Kommentaren fühlten die TikTok-User mit dem Kapitän. „Als er emotional wurde, kamen mir auch die Tränen“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte, dass sie „damals mit dem letzten Air Berlin Flieger geflogen“ ist. Wie sie angab, „war das auch extrem emotional, die ganze Crew hat geweint.“ Eine Userin erinnerte sich an den letzten Flug ihres Großvaters, bei dem sie erst fünf Jahre alt war: „Solche Videos bringen mich immer zum Weinen, ich vermisse meinen Opa.“

Nicht so harmonisch ging es auf einem anderen Flug zwischen einem Ehepaar zu. Wegen eines Ehestreits musste ihr Flugzeug notlanden. (rd)