„Kümmere mich um echte Frauen“: Gynäkologe weigert sich, Transfrau zu untersuchen

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Eine Frau wird beim Arzt abgelehnt. Die Begründung: Transfrauen werden in der Praxis nicht behandelt. Es folgt eine kontroverse Diskussion.

Pau – Eine Transfrau aus dem französichen Pau in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine wollte einen Termin beim Gynäkologen machen. Online klappt die Terminbuchung noch. Doch als sie in der Praxis des Arztes eintrifft und einer Arzthelferin erklärt, dass sie sich derzeit im Prozess einer Geschlechtsanpassung befindet, wurde sie wieder nach Hause geschickt. Das berichtete die französische Zeitung Le Figaro.

Transfrau wird bei Gynäkologe abgelehnt – „Arzt weigerte sich, sie zu behandeln“

Als die abgelehnte Patientin und ihr Partner darüber informiert wurden, sollen beide die Praxis als „transfeindlich“ bezeichnet haben. Auch auf Google folgte eine Rezension der Begegnung. Der Freund der Transfrau schrieb: „Es war der erste Termin für meine Transpartnerin. Der Arzt weigerte sich, sie zu behandeln, und die Sekretärin wies uns kalt ab.“ Zudem plant das Paar demnach, eine strafrechtliche Anzeige gegen den Arzt aus Pau zu stellen.

Ein Gynäkologe aus Frankreich hat eine Patientin abgelehnt und damit für eine kontroverse Diskussion gesagt. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

„Kümmere mich um echte Frauen“ – Gynäkologe reagiert nach Vorwürfen im Netz mit drastischen Worten

Der besagte Mediziner wollte dies nicht auf sich sitzen lassen. Er antwortete auf die Vorwürfe in der Google-Rezension äußerst kontrovers.

„Sehr geehrter Herr, ich bin ein Gynäkologe und kümmere mich um echte Frauen“, entgegnete er: „Ich bin nicht befugt, Männer zu behandeln, auch wenn sie ihre Bärte rasiert haben und meiner Sekretärin erzählen, dass sie Frauen geworden sind. Ihnen stehen spezialisierte Dienste zur Verfügung, um Männer wie sie zu behandeln. Ich danke Ihnen, dass Sie Transpersonen darüber informiert haben, niemals in meine Praxis zu kommen.“

Transfrau bei Gynäkologe abgelehnt – Wut aus der LGTBQ-Szene

Auf Social Media sorgte das für einen regelrechten Shitstorm aus der französischen LGBTQ-Szene. Auf Twitter schrieb die Organisation SOS Homophobie: „Wir prangern die transphoben und diskriminierenden Äußerungen des Gynäkologen Victor Acharian in Pau an.“ Zuletzt sorgte auch ein Fall in Pforzheim für eine kontroverse Debatte, bei dem eine Transfrau nicht auf eine Damentoilette gehen durfte. In Deutschland gilt mittlerweile das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz.

Auch die Gruppe Escape Santé Trans, die im Auftrag der Gesundheit von Transpersonen aktiv ist, schrieb nach dem Vorfall: „Gynäkologen sollten Transfrauen auch dann behandeln, wenn sie keine genitalverändernde Operation oder Hormonbehandlung hinter sich haben“, auch wenn der entsprechende Arzt kein Experte auf dem Gebiet sei.

Arzt entschuldigt sich für Tonfall gegenüber in Praxis abgelehnter Transfrau

Inzwischen meldete sich der Arzt aus Pau im öffentlichen Rundfunk in einem Interview erneut zu dem Thema. Darin hat er sich für seinen Tonfall entschuldigt, den er selbst als unangemessen empfinden würde: „Ich habe aus Wut übertrieben reagiert, weil ich mich ungerechtfertigt angegriffen fühlte. Falls ich die Transgendergemeinschaft damit beleidigt oder verletzt habe, entschuldige ich mich dafür“, so Acharian.

Dennoch bleibe er bei seiner Entscheidung. In einem Interview mit Le Figaro erklärte er: „Hätte ich diese Person empfangen, ihr 80 Euro für die Beratung berechnen und dann sagen sollen: ‚Ich bin völlig inkompetent auf diesem Gebiet und kann Ihnen nicht helfen?‘ Ist es das, was sie wollte?“