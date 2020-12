Trier gedenkt der Opfer der Amokfahrt mit Schweigeminute

Die Trauer der Menschen in Trier ist groß. Foto: Harald Tittel/-/dpa

In Gedenken an die Toten

Zwei Tage ist es her, dass ein Mann mit seinem Geländewagen in der Trierer Innenstadt Fußgänger überfahren hat. Bei der Amokfahrt starben fünf Menschen, 18 wurden verletzt. Nun will die trauernde Stadt zumindest einen kurzen Moment innehalten.