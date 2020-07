Tropensturm rast auf Deutschland zu – Heftige Unwetter drohen

Das Wetter im Juli in Deutschland bleibt wild. Jetzt rast ein Tropensturm auf Deutschland zu und bringt heftige Unwetter mit sich.

Update vom Donnerstag, 09.07.2020: Das Wetter in Deutschland im Juli 2020 wird ungemütlich und gefährlich. Ein Tropensturm zieht über das Land und bringt am Freitag (10.07.2020) heftige Unwetter mit Gewittern, Hagel und Sturmböen. Doch nicht das ganze Land ist betroffen.

Das Wetter im Juli in Deutschland ist bislang chaotisch. Nach dem Kälte-Schock mit Bodenfrost ist jetzt ein Tropensturm im Anmarsch. „Ex-Edouard" fegt am Freitag über das Land und bringt vor allem im Süden heftige Unwetter. Dort sollte man vorsichtig sein, denn Hagel, Starkregen, Gewitter und Sturm drohen. Die gute Nachricht: Am Wochenende beruhigt sich die Lage und es wird sommerlicher.

Wetter in Deutschland: Wetter-Chaos kommt - Kälte-Schock im Juli

Update vom Montag, 06.07.2020: Das Wetter im Juli in Deutschland fährt weiterhin Achterbahn. Der Sommer ist aktuell für einige Überraschungen gut. Es droht sogar Bodenfrost - und das mitten im Juli. Denn aus Nordwesten strömt weiter kühle Luft nach Deutschland. Wer um 5 oder 6 Uhr schon unterwegs ist, wird sich wundern, wieso es plötzlich so frisch ist. Am kühlsten soll es dabei in den Mittelgebirgen werden. In Eifel und Hunsrück beispielsweise rechnen die Vorhersagen stellenweise sogar mit 0 bis minus 2 Grad am Erdboden. „Das sind Nachtwerte, die haben wir manchmal nicht mal im vergangenen Winter 2019/2020 erreicht. Der war zeitweise nachts deutlich milder“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Doch das warme Wetter im Sommer in Deutschland kehrt schon bald zurück: Ab Donnerstag (09.07.2020) sind im Südwesten des Landes wieder Temperaturen bis zu 30 Grad möglich. „Die Mega-Hitze wäre auch zu haben, allerdings etwas weiter weg im Südwesten Europas. In Spanien und Portugal messen wir in dieser Woche bis zu 44 Grad. Eine heftige Hitzewelle. Doch die Tür ist zu. Die extreme Hitze kann nicht bis nach Deutschland vordringen. Ein Hoch sitzt dazwischen und lässt das nicht zu“, erklärt Jung.

Wetter im Juli in Deutschland: Vorhersage für die nächsten Tage

Montag 16 bis 24 Grad, im Norden noch stürmisch, im Süden freundlich und sonnig Dienstag 16 bis 26 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, nach einem kühlen Morgen, rasch wieder wärmer Mittwoch 17 bis 26 Grad, freundlich, nach Norden etwas Regen, sonst meist trocken Donnerstag 19 bis 30 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, im Südwesten wieder sehr warm bis heiß Freitag 18 bis 30 Grad, wechselhaft, im Süden warm und gewittrig, im Norden Schauer Samstag 17 bis 24 Grad, insgesamt wieder kühler und Schauerwetter Sonntag 17 bis 26 Grad, leicht wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken (Quelle: Wetter.net)

Wetter im Juli: Heftige Unwetter in Deutschland – Tornado-Gefahr ist so hoch wie noch nie

Update vom Mittwoch, 01.07.2020: Das Wetter in Deutschland startet zum Beginn des Juli mit einem Paukenschlag. Das Wetter wird nämlich richtig ungemütlich. An einer Luftmassengrenze drohen am Mittwoch (01.07.2020) starke Unwetter. Diese bringen neben Starkregen, Hagel und Sturmböen lokal auch Tornados. Das Potenzial dafür ist so hoch wie noch nie bisher in diesem Sommer.

„Das ist heute eine brisante Wetterlage. Wir stecken zwischen Herbst im Norden und Hochsommer im Süden. Im Süden werden bis zu 32 Grad erreicht, an der Nordsee teilweise nur 17 oder 18 Grad. Im Tagesverlauf zieht dann die Kaltfront von Tief Thekla Richtung Süddeutschland und dabei können sich teilweise heftige Gewitter bilden. Es kommt zu einer Schwergewitterlage. Dabei kann es in einem schmalen Streifen auch zu einer erhöhten Gefahr für Tornados kommen. Es heißt heute also wachsam sein. Zum Abend und in der Nacht zum Donnerstag erreichen die Unwetter dann auch den Südosten Bayerns“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Wie wird das Wetter? Experten prognostizieren für Juli 2020 das Schlimmste

Erstmeldung vom Samstag, 20.06.2020: Offenbach – Durch die Corona*-Pandemie machen viele Menschen 2020 in Deutschland Urlaub. Ein beliebter Monat dafür ist der Juli, denn dann haben viele Bundesländer Ferien. Doch wie wird das Wetter im Juli in Deutschland? Fallen Badeurlaube ins Wasser, oder gibt es Sonne satt im Sommer*? Eine erste Vorhersage zeigt ein deutliches Bild – und bringt schlechte Nachrichten für Wanderer.

Wetter in Deutschland: Juli ist der wärmste Monat des Jahres - es drohen Unwetter

Eine gute Nachricht vorneweg: Der Juli ist mit einer Durchschnittstemperatur von 16,9 Grad laut wetter.com der wärmste Monat des Jahres. Vor allem in der zweiten Hälfte des Monats wird das Wetter normalerweise richtig heiß. Ab dem 23. Juli beginnen die Hundstage, die meist die wärmsten Tage des Jahres sind und Großstädten wie Frankfurt, Berlin und München tropische Nächte bescheren. Dann sinkt die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad, was eine große Belastung für den Körper ist.

Wenn das Wetter in Deutschland von großer Hitze dominiert wird, hat das aber auch so seine Tücken. Denn die Gefahr von Unwetter* und Gewitter* steigt drastisch an. Dabei kommt es nicht selten zu lokalen Unwettern, die lebensgefährlich sein können, etwa wenn ein Blitz einschlägt oder ein Sturm* Bäume entwurzelt oder ein Dach abdeckt. Doch wie wird das Wetter im Juli 2020?

Wetter in Deutschland: Prognose sagt warmen Juli voraus – doch das ist nicht alles

Ein Blick auf die Langzeitprognose für das Wetter im Sommer in Deutschland zeigt eine erste Tendenz: Der Juli soll genau wie der Sommer wärmer werden als sonst. Damit rechnet das US-Wettermodell NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Vor allem im Nordosten von Deutschland soll es in der zweiten Monatshälfte deutlich zu warm werden – und zwar im Schnitt um 0,5 bis 1 Grad Celsius.

Die Meteorologen aus Amerika haben beim Wetter im Juli in Deutschland allerdings eine schlechte Nachricht für alle, die gern wandern. In den Alpen und an den Mittelgebirgen soll es mehr regnen* als normalerweise. Die Experten rechnen damit, dass dort im Juli Tiefdruckgebiete immer wieder Regen und Gewitter bringen.