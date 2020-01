Schweres Erdbeben im Osten der Türkei: Mindestens 14 Todesopfer

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 im Osten der Türkei sind wohl mindestens 14 Menschen um Leben gekommen. Über 400 Rettungsteams sind im Einsatz.

Am Freitagabend kam es in der Osttürkei zu einem schweren Erdbeben. Mehrere Gebäude sind dabei eingestürzt und mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, wie focus.de berichtet. Betroffen von dem Beben, welches sich um 20.55 Uhr Ortszeit ereignet haben soll, waren vor allem die Provinzen Elazig und Malatya.

Türkei: Erschütterung über 200 km spürbar - 400 Rettungsteams im Einsatz

Mittlerweile seien über 400 Rettungsteams auf den Weg in die betroffenen Gebiete. Das Zentrum des Bebens lag wohl in der Kleinstadt Sivrice, aber dennoch war es auch in 200 Kilometern Entfernung noch zu spüren.

Um 20:55 Uhr ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 6,8, dessen Epizentrum in Sivrice - Elazığ war.



Auch in den umliegenden Provinzen war es zu spüren. Nach dem Erdbeben gingen die Menschen in Elazig auf die Straße. pic.twitter.com/UL6RYk9ZSD — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) January 24, 2020

Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Eines der tödlichsten Beben war eines der Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab zehntausende Verletzte und Tote.

