Serdar Görels verblüffende Ähnlichkeit mit Mustafa Kemal Atatürk

Von: Henning Rosenstengel

In den sozialen Medien wie Instagram und TikTok gibt es immer wieder Phänomene, die die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen.

Eines der jüngsten Beispiele ist Serdar Görel aus dem türkischen Bezirk Yozgar, dessen Ähnlichkeit mit dem Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, für großes Aufsehen sorgt.

Mustafa Kemal Atatürk: Der Gründer der Türkei

Mustafa Kemal Atatürk wurde am 19. Mai 1881 in Selânik, heute Thessaloniki in Griechenland, geboren und verstarb am 10. November 1938 in Istanbul. Er war ein türkischer Staatsmann, Revolutionär und der Gründer der Republik Türkei sowie deren erster Präsident.

Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg spielte Atatürk eine zentrale Rolle bei der Gründung der modernen türkischen Republik. Er führte eine Reihe von Reformen durch, um die Türkei von einem osmanischen Sultanat in eine moderne, demokratische und säkulare Nation zu verwandeln.

Serdar Görel mit verblüffender Ähnlichkeit.

Atatürk legte großen Wert auf die Bildung und gründete zahlreiche Schulen und Universitäten im ganzen Land. Er betrachtete Bildung als Schlüssel zur Entwicklung und Modernisierung der Türkei.

Seine Vision und seine Reformen legten den Grundstein für die moderne Türkei und beeinflussen das Land bis heute. Atatürk wird in der Türkei als Nationalheld verehrt und sein Erbe wird jedes Jahr am 10. November, dem Tag seines Todes, landesweit gedacht. Am 18. November spielen außerdem die Fußball-Nationalmannschaften (Herren) von Deutschland und der Türkei gegeneinander, wie NEXTG.tv berichtet.

Serdar Görel: Von der Dokumentation zum Internetphänomen

Serdar Görel wurde erstmals durch seine Rolle in einer Dokumentation des türkischen Fernsehsenders TRT bekannt. Doch seine Popularität explodierte erst richtig, als er beschloss, einen Instagram und TikTok-Account zu eröffnen. Mit seinen Live-Übertragungen zog er die Aufmerksamkeit vieler auf sich und wurde schnell zu einem viralen Hit.

Öffentliche Reaktionen auf Serdar Görels Ähnlichkeit mit Atatürk

Unter den Beiträgen von Serdar Görel auf TikTok und Instagram ist die Faszination der Nutzer deutlich spürbar. Eine beeindruckte Frau kommentiert, dass Serdar Görel in einem Film über Atatürk die Hauptrolle spielen sollte. Eine andere Nutzerin kann kaum glauben, was sie sieht und schreibt: „Ich kann meinen Augen nicht trauen, er sieht ihm so ähnlich.“ Die tiefe Bewunderung und das Interesse an Görels Ähnlichkeit mit Atatürk wird auch durch einen weiteren Kommentar unterstrichen, in dem ein Nutzer ihm wünscht: „Hoffentlich bleibst du uns noch lange erhalten.“