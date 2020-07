TV-Reporter stellt Frage aller Fragen: Mutter filmt heimlich Heiratsantrag - Rührendes Video geht viral

Der homosexuelle Journalist James Longman macht seinem Partner einen Heiratsantrag. Die Szene wird gefilmt. Das Video geht bei Instagram durch die Decke.

London - Wer eine romantische Ader besitzt, den lässt ein Heiratsantrag nicht kalt. Also ein richtiger, mit Kniefall, emotionalen Worten und reichlich Herzschmerz.

Gerade, wenn Frauen bei so einem intimen Moment Zeuge werden, bleibt kein Auge trocken. Und wenn dann auch noch die eigene Mutter live dabei ist, wenn ihr Sohn seiner großen Liebe die entscheidende Frage stellt, wird es umso tränenreicher.

So muss man sich die Szene auch beim Heiratsantrag von James Longman vorstellen. Der Auslandsreporter beim amerikanischen Sender ABC ging aufs Knie und stellte seinem Partner Alex Brennan die Frage aller Fragen. Seinem Zukünftigen präsentierte er dazu Pärchen-Armbänder.

Verlobung von schwulem Pärchen: Mutter filmt rührende Szene

Die frohe Kunde teilte der Londoner Journalist mit seinen Followern* bei Instagram*. „Wir sind verlobt. Ich habe Alex im Garten gefragt. Während seine Mama filmte, musste sie seinen Neffen davon abhalten, zu uns zu rennen. Und dann kam der Rest der Familie. Es wurde sehr viel geweint“, schrieb Longman neben das Video.

Das geht gerade viral. Bislang (6. Juli) haben mehr als 50.000 Menschen den Beitrag mit dem Video aufgerufen. Nicht weniger emotional war der Heiratsantrag von Schlager-Star Stefan Mross an Anna-Carina Woitschack live im TV.

Instagram-Video geht viral: Neffe stört Heiratsantrag fast

Im Video ist zu hören, wie Longmans Schwiegermutter in spe, die etwas versteckt hinter einem Gartenhaus steht, dem Kleinen die Szene erklärt. Dann sieht man, wie er in Richtung des Paares laufen will. Doch er dreht schnell wieder ab.

In einem weiteren Beitrag auf Instagram* bedankt sich Longman für alle Glückwünsche. „Vielen Dank für all eure Nachrichten. Total überwältigt. Ich fragte ihn mit einem Paar Armbänder - die ja offenbar ein Symbol für Loyalität sind.“

In einem Albtraum endete eine Verlobung für ein amerikanisches Paar im Urlaub in Afrika. Der Mann will seiner Partnerin einen Heiratsantrag unter Wasser machen, taucht aber nicht mehr auf. (mt) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.