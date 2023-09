Gefährlicher Omega-Effekt sorgte für tausende Tote – Experte ordnet Wetter-Phänomen ein

Von: Sandra Sporer

Teilen

Hitzewelle, Unwetter, Flutkatastrophen – der Omega-Effekt ist Auslöser des Extremwetters in diesem Sommer. In Zukunft könnte er noch öfter entstehen.

Kassel – Wochenlang gab es diesen Sommer den sogenannten Omega-Effekt. Das Wetter-Phänomen bescherte Europa mehrere Extremwetter-Situationen von Hitzewellen über Dauerregen bis zu verheerenden Überschwemmungen. Die forderten auch tausende Menschenleben. Ein gefährlicher Zustand, an den wir uns wohl gewöhnen werden müssen. Denn laut einer Studie von Klimaforschern wird es durch den Klimawandel in Zukunft vermehrt zu dieser Wetterlage kommen.

Die Omega-Wetterlage führt zu gegensätzlichen Extremwettersituationen, die immer wieder auch Menschenleben fordern. © Achilleas Chiras/dpa; Meteosat Europa-Atlantik

Der Omega-Effekt: Tausende Tote durch von Wetter-Phänomen ausgelöste Katastrophen

Aber was genau ist der Omega-Effekt eigentlich? Meteorologen bezeichnen so das Phänomen, wenn ein blockierendes Hoch über Mitteleuropa entsteht, das von zwei Tiefdruckgebieten im Osten und Westen eingefasst wird. Dadurch muss die Luft „dann einen großen Bogen erst gen Norden machen, dann wieder gen Süden“, heißt es in einem wetter.com-Video, das das Phänomen erklärt. Diese Luftströmung, die optisch dem griechischen Buchstaben Omega ähnelt, stabilisiert die Wetterlage konstant. Und sorgt so dafür, dass diese über Wochen bestehen bleiben kann.

Aber sowohl bei Hitze als auch bei Kälte und Regen gibt es einen Punkt, an dem es zu viel für einzelne Regionen wird. Die Omega-Lage begünstigt solche Extremwetterlagen jedoch und so kann es im Bereich des Hochs im Sommer schnell zu extremer Hitze und Dürre kommen. So wie im Sommer 2023, als in Italien die höchste Hitze-Alarmstufe ausgerufen wurde. Im Einzugsgebiet des Tiefs hingegen kommt es vermehrt zu Unwettern und im schlimmsten Fall zu Überschwemmungen – so wie jüngst in Spanien. Der Omega-Effekt sorgt also für völlig unterschiedliche Wetterbedingungen innerhalb recht nah beieinanderliegenden Regionen: Daher gab es in Europa Hitze hier, Kälte und Unwetter dort.

Der Klimawandel begünstigt die Entstehung des Omega-Effekt – In Zukunft häufiger Extremwetterlagen

Die diversen Katastrophen in den vergangenen Monaten forderten auch viele Todesopfer. Umso besorgniserregender ist es, dass Forscher davon ausgehen, dass die Folgen des Klimawandels künftig öfter solche Extremwetterlagen verursachen werden. Im Fokus steht dabei der Jetstream, also eben jener West-Ost-Luftstrom, der durch den Omega-Effekt aus der Bahn geworfen wird. Durch die Erderwärmung – allen voran die Erwärmung der Ozeane – wird er geschwächt, was zu länger anhaltenden Wetterlagen führt.

Das Unwetter in Spanien sorgte für Verwüstung und Todesopfer. Die starken Regenfälle waren das Ergebnis des Omega-Effekts – einem Wetter-Phänomen, mit dem wir es in Zukunft vermehrt zu tun haben werden. © Alejandro Martínez Vélez/dpa

Die Studie des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und dem Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institut (KNMI) befasste sich vor allem mit Double Jetstream Lagen und fand heraus, dass diese für 30 Prozent der Hitzewellen im europäischen Raum in den vergangenen 42 Jahren verantwortlich waren. Das geht aus einer Meldung des PIK zur Veröffentlichung der Studie hervor.

Studien-Mitautor Kai Kornhuber merkt zudem an: „Klimamodelle neigen dazu, extreme Wetterrisiken zu unterschätzen. (...) Es ist möglich, dass wir extreme Hitzewellen in Wirklichkeit noch öfter und mit stärkerer Intensität erleben werden, als es Modelle in diesen Szenarien ohnehin schon prognostizieren.“ (sp)