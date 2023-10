Überraschung bei 7 vs. Wild: Exklusive 17. Folge nur auf YouTube

Teilen

Neben den erwarteten 16 Folgen der dritten Staffel gibt es eine zusätzliche Überraschung für die Fans. Was steckt hinter der mysteriösen 17. Folge?

Die Wildnis Kanadas, die Bühne für die dritte Staffel von „7 vs. Wild“, hält nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Fans einige Überraschungen bereit. Während die Zuschauer sich auf die traditionellen 16 Folgen freuen, die wie in den Vorjahren ausgestrahlt werden, hat Fritz Meinecke eine zusätzliche Wendung angekündigt.

Eine zusätzliche Folge bei 7 vs. Wild Staffel 3 – aber warum?

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ hat bereits vor ihrem Start für Aufsehen gesorgt. Mit der Entscheidung, die Serie zuerst auf Amazon Freevee auszustrahlen, hat das Produktionsteam viele Fans überrascht. Nun legt Fritz Meinecke, das bekannte Gesicht hinter „7 vs. Wild“, noch einen drauf: Neben den erwarteten 16 Folgen wird es eine spezielle 17. Folge exklusiv auf YouTube geben. Diese Ankündigung hat viele Fragen aufgeworfen. Wird diese Folge vielleicht einen tieferen Einblick in die neue Gegenstandsregelung bieten, die in dieser Staffel eingeführt wurde? Oder könnte es eine spezielle Episode sein, die sich auf die Hauptdarsteller „Affe auf Bike“, „Sascha Huber“ und „Knossi“ konzentriert, die laut einem TikTok-Video als Hauptdarsteller gelistet wurden?

7 vs. Wild Staffel 3: YouTube bekommt eine exklusive 17. Folge. © 7 vs. Wild/YouTube/CaliVision/Freepik

Exklusive 17. Folge nur auf YouTube: „Spekulationen sind willkommen“

Meinecke hat sich bewusst dafür entschieden, das Geheimnis um die 17. Folge nicht zu lüften. Er hat jedoch die Fans ermutigt, ihre eigenen Theorien und Spekulationen zu entwickeln. Dies hat bereits zu einer lebhaften Diskussion in der Community geführt, wie NEXTG.tv berichtet. Einige Fans auf Instagram und TikTok vermuten, dass die 17. Folge möglicherweise Licht auf die Kontroverse um die exklusive Ausstrahlung auf Amazon Freevee werfen könnte. Andere hoffen auf eine spezielle Episode, die die Reaktionen der Teilnehmer auf die neuen Herausforderungen und die veränderte Gegenstandsregelung zeigt.

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ verspricht, eine der spannendsten bisher zu werden. Mit der Einführung neuer Regeln, der exklusiven Partnerschaft mit Amazon Freevee und nun der mysteriösen 17. Folge hat das Produktionsteam sicherlich viele Überraschungen für die Fans parat. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Wendungen die dritte Staffel noch bereithält und wie die Fans auf die besondere 17. Folge reagieren werden. Die erste Folge feiert ihre Premiere in der Nacht zum 31. Oktober 2023 auf Amazon Freevee.