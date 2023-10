Adria-Inseln vom Festland abgeschnitten: Sturm wütet im Mittelmeer – Sturzfluten drohen

Von: Karolin Schäfer

Über Kroatien fegt ein schwerer Sturm. Der Fährverkehr zu einigen Urlaubsinseln wurde eingestellt. Auch im Nachbarland drohen lebensbedrohliche Überschwemmungen.

Zagreb – Eine schwere Sturmflut suchte die Ostseeküste heim. Viele Küstenstädte wurden überschwemmt, höher stand das Wasser seit 100 Jahren nicht. Die Sturmflut-Schäden in Deutschland gehen in die Millionen. Auch vor Kroatien machte die stürmische Wetter-Lage nicht halt. Das Unwetterwarnsystem Meteoalarm der EU warnte im ganzen Land vor stürmischen Böen.

Unwetter-Lage in Kroatien: Urlaubsinseln vom Festland abgeschnitten

Wie das örtliche Nachrichtenportal Morski.hr berichtete, fegte am Freitag (20. Oktober) ein heftiger Südwind über die Adria. Stellenweise soll der Wind sogar orkanartige Geschwindigkeiten erreicht haben. Angesichts dessen stellten einige Redereien den Betrieb ein, etwa in der Urlaubsstadt Dubrovnik. Der Fährverkehr wurde dementsprechend weitgehend unterbrochen.

So konnten einige Ortschaften nicht mehr mit dem Schiff angesteuert werden. Auch einige kroatische Inseln in der Adria waren zeitweise abgeschnitten vom Festland, darunter unter anderem Lošinj, Drvenik Mali und Korčula. Zudem wurde vom Fährhafen Porozina auf der Insel Cres eine der Hauptverbindungen zum Festland gestoppt.

Unwetter in Kroatien: Vorerst keine Entwarnung

Bilder und Videos in den sozialen Medien hielten das stürmische Wetter fest. So zogen etwa über Zadar an der dalmatinischen Küste heftige Böen. Wellen peitschten gegen den Hafen und traten stellenweise über das Ufer.

Entwarnung gibt es im Land auf der Balkanhalbinsel vorerst aber nicht. Meteoalarm warnte bis Samstagnacht (21. Oktober) in der kroatischen Gespanschaft Šibenik-Knin vor schweren Gewittern. Örtlich seien „Sturzfluten, Sturmböen und Hagel“ möglich. Rund um die Stadt Gospić und der Gespanschaft Split-Dalmatien werden ebenfalls schwere Unwetter erwartet.

Adria-Inseln vom Festland abgeschnitten: Auch in Bosnien und Herzegowina droht Unwetter

Der sporadische Regen am Freitag sei nur ein Vorbote für die Wetter-Lage mit kräftigen Schauern am Samstag, meldete Morski Hr. Vor allem den Süden Kroatiens könnte es schwer treffen. Die Temperaturen bewegen sich in den Bergregionen zwischen 15 und 20, an der Küste zwischen 18 und 24 Grad. Der Fährverkehr wurde am Samstag zeitweise erneut eingestellt, etwa zu den Inseln Vis und Biševo.

Auch im Nachbarland Bosnien und Herzegowina wird es ungemütlich. Meteoalarm warnte am Samstag rund um die Stadt Trebinje mit Alarmstufe Rot vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen. Auch Evakuierungen seien möglich. Die Menschen sind dazu angehalten, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Es wird mit Beeinträchtigungen in der Strom-, Wasser- und Kommunikationsversorgung gerechnet.

Während sich das Wetter am Sonntag (22. Oktober) und Montag (23. Oktober) in Kroatien wieder beruhigen soll, stehen am Dienstag (24. Oktober) dann erneut starke Windböen bevor, prognostizierte Meteorologe Dragoslav Dragojlović gegenüber dem kroatischen Rundfunk HRT. Währenddessen wird Italien von einem riesigen Meeres-Vulkan bedroht. (kas)