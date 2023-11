Überschwemmungen, Erdrutsche und neue Unwetter drohen – Nächster Sturm rast auf Italien zu

Von: Sandra Sporer

Der Sturm Ciarán hat in Italien für mehrere Todesopfer gesorgt. Und es stehen weitere Unwetter an. Denn: Ein neuer Sturm ist bereits im Anmarsch.

Rom – Die Aufräumarbeiten nach dem Sturm Ciarán in Italien dauern weiterhin an. Schlamm und Wassermassen haben zahlreiche Häuser verwüstet. In der Toskana forderte der Sturm sechs Menschenleben. Die Stromversorgung in weiten Teilen der Region ist zudem nach wie vor unterbrochen. Dass die Region so schlimm getroffen wurde, liegt daran, dass das dortige Wetterwarnsystem versagt hatte. Die Unwetterlage ist jedoch noch nicht vorbei. Zwar ist Ciarán inzwischen weitergezogen, aber ein neuer Sturm ist bereits im Anmarsch.

Neuer Sturm bringt weitere Unwetter und erhöhte Erdbeben- und Überschwemmungsgefahr

Die Wetterprognose stimmt Experten besorgt. Die Böden seien durch die Regenfälle in den vergangenen Tagen gesättigt, heißt es in einer dpa-Meldung. Bei erneuten Regenfällen besteht deshalb ein erhöhtes Risiko weiterer Erdrutsche und Überschwemmungen. Dabei belaufen sich die entstandenen Schäden bereits auf 300 Millionen Euro, so Eugenio Giani, der Präsident der Region Toskana. Dies sei jedoch eine erste, unvollständige Schätzung.

In den Gegenden, in denen das Wasser bereits zurückgegangen ist, laufen die Aufräumarbeiten. Die riesigen Mengen an Schlamm müssen von den Straßen geschaufelt und die beschädigten Gebäude aufgeräumt werden. Laut dpa stapelten sich in den Gemeinden Prato, Montemurlo und Quarrata an den Straßenrändern durchweichte Möbel und andere, zerstörte Gegenstände.

Nach Unwetter kämpfen viele Orte in Italien weiterhin mit Überschwemmungen

Die Gemeinden, die durch den Fluss Bisenzio überflutet sind, kämpfen nach wie vor mit den Wassermassen. „Das Wasser kam von allen Seiten, von hier, von da, man konnte es nicht aufhalten. Wir haben alles verloren“, berichtet ein Mann aus der Gemeinde Campi Bisenzio im italienischen Fernsehen von den durch Ciarán verursachten Überschwemmungen.

Und die nächsten Regenfälle zeichnen sich bereits ab. Schon für den Samstagnachmittag sagt das Portal ilmeteo.it weitere Schauer an. Diese halten auch am Sonntag an, wenngleich sich die Lage dann bereits etwas entspannen soll.

Der Sturm Ciarán ist inzwischen weitergezogen. Die nächsten schweren Unwetter stehen Italien aber bereits bevor. © Jan Woitas/picture alliance/dpa

Grund für die anhaltend prekäre Wetterlage sind zwei Tiefdruckgebiete. Zum einen das Tief Gordian, das sich über den Südalpen gebildet hat, und zum anderen der Sturm Domingos, der von seinem Ursprung über dem Atlantik Richtung Europa unterwegs ist. Laut wetter.de könnte es in Teilen zu Niederschlägen von mehr als 100 Litern je Quadratmeter kommen. Auch Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 140 und 160 km/h soll es geben.

Unwetter erwartet: Deutschland bekommt die Ausläufer der neuen Turbulenzen ebenfalls zu spüren

Wie Italien, wird auch Deutschland laut wetter.de nicht gänzlich von der Wetterlage verschont bleiben. Zwar trifft es uns nicht so schlimm wie Italien, dennoch solle man die Wetterlage nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Denn auch hierzulande sowie über ganz Europa wütete der Orkan Ciarán. Deutschland erlebt folglich ebenfalls die zweite Unwetterlage innerhalb kurzer Zeit. Einen verfrühten Wintereinbruch, wie zuvor prognostiziert, wird es zunächst jedoch nicht geben. Anders im Nachbarland Österreich. Dort schneite es bis zu 60 cm Neuschnee. (sp)