„Lebensgefährliche“ Überschwemmungen im Bundesstaat New York – Frau fällt Sturzflut zum Opfer

Teilen

Alle Hände voll zu tun: Schwere Überschwemmungen auf der State Route 9W des Palisades Interstate Parkway in Rockland County, im Bundesstaat New York. Sturzfluten haben bereits einer Person das Leben gekostet. © New York State Police / AFP

Es regnet unaufhörlich, eine Person ist bereits von den Fluten mitgerissen worden und gestorben. Weiteres Unwetter wird befürchtet.

New York – Heftiger Regen hat im US-Bundesstaat New York zu „lebensgefährlichen“ Überschwemmungen geführt. Medienberichten zufolge wurde eine Frau von einer Sturzflut mitgerissen und getötet, als sie ihr Haus im Hudson Valley mit ihrem Hund verlassen wollte. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Kathy Hochul, rief am Sonntag (Ortszeit) in zwei Bezirken den Notstand aus. Mehr als 12.000 Haushalte hatten nach offiziellen Angaben am Sonntagabend keinen Strom.

Die Bezirke Orange County nordwestlich von New York City und Ontario County waren besonders stark betroffen. Bis zu 20 Zentimeter Regen pro Quadratmeter hätten „lebensbedrohliche Bedingungen durch Sturzfluten“ geschaffen, erklärte Gouvereurin Hochul. Straßen verwandelten sich in reißende Wasserströme, Brücken wurden unterspült. „Wir erreichen einen kritischen Punkt bei diesem Wetterereignis“, betonte sie.

Erst im Juni hatte ein heftiger Hagelsturm Besucher eines Konzerts in den USA überrascht. Dutzende Fans sind verletzt worden, teilweise schwer.

„Lebensgefährliche“ Überschwemmungen im Bundesstaat New York – Frau von Sturzflut mitgerissen

Der Wetterdienst des Landes erklärte, er habe „mehrere Berichte von erheblichen Überschwemmungen und in Fahrzeugen festsitzenden Menschen im östlichen Orange County erhalten“. Fernverkehrsstraßen in mindestens fünf Bezirken wurden wegen der Überflutungen gesperrt. Das Büro der Gouverneurin warnte vor weiteren Sturzfluten und heftigem Regen durch sich langsam bewegende Gewitter am Montag.

Klimaforschern zufolge nehmen Wetterextreme wie heftige Regenfälle im Zuge der Erderwärmung weltweit an Intensität und Häufigkeit zu. (afp, mke)