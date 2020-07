Ultraleichtflugzeug stürzt auf Wohnhaus in Wesel: Drei Tote

In Wesel am Niederrhein ist ein Ultraleichtflugzeug auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Nach Polizeiangaben sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Wesel (dpa) - Bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Mehrfamilienhaus im niederrheinischen Wesel sind drei Menschen gestorben. Das sagte ein Sprecher der Polizei im nordrhein-westfälischen Wesel.

Die Identität der Toten sei unklar. Offen sei auch, ob sich unter ihnen der Pilot befinde. In dem Flugzeug hätten zwei Personen Platz gefunden. Das Flugzeug sei auf das Hausdach gestürzt. Dieses habe daraufhin Feuer gefangen. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am Nachmittag. Bei der Begehung hätten Feuerwehrleute ein kleineres, leicht verletztes Kind entdeckt. Vermutlich handele es sich um ein Kind, das in dem Haus mit nach Angaben des Sprechers fünf Wohnungen lebe.

In der Nähe der Absturzstelle fanden die Rettungskräfte einen Fallschirm. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Notfallbremsfallschirm des Flugzeugs handelt. Vermutlich sei das Flugzeug vom Flugplatz Marl aus gestartet, sagte der Sprecher weiter.

© dpa-infocom, dpa:200725-99-922078/5