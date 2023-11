400 tote Elefanten in kurzer Zeit: Forscher lösen Rätsel um mysteriöses Elefantensterben

Von: Tanja Banner

Teilen

Afrikanische Elefanten in Simbabwe. Im Jahr 2020 sind zahlreiche von ihnen gestorben – ein Forschungsteam hat nun herausgefunden, woran. (Archivbild) © IMAGO/xphototripx

Bilder des Massensterbens der Elefanten schockierten 2020. Nun lösen Forscher das Rätsel – und machen sich Sorgen um die bedrohten Riesen.

Botsuana/Simbabwe – Es war ein schlimmer Anblick und ein großes Rätsel vor gut drei Jahren: Mehrere hundert Elefanten in Simbabwe und Botsuana starben einen rätselhaften Tod. Manche von ihnen fielen wie vom Blitz getroffen um, andere torkelten, bevor sie zusammenbrachen und wieder andere fielen einfach nach vorne auf ihr Gesicht. Rund 400 der größten Landtiere der Welt erging es im Jahr 2020 so, die Bilder der toten Elefanten gingen um die Welt.

Nun hat ein Forschungsteam das Rätsel offenbar gelöst. In einer Studie im Fachjournal Nature Communications berichtet die Gruppe um Chris Foggin vom Victoria Falls Wildlife Trust von ihrem Fund: In sechs untersuchten Elefantenkadavern wurden Bakterien aus der Gruppe „Bisgaard taxon 45“ gefunden – die Tiere starben an einer von den Bakterien ausgelösten Blutvergiftung.

Elefantensterben im Jahr 2020: Wilderer waren nicht beteiligt

Der erste Verdacht – Wilderer, die auf die Stoßzähne der vom Aussterben bedrohten Afrikanischen Elefanten aus waren – konnte schnell ausgeschlossen werden: Alle verstorbenen Tiere hatten ihre Stoßzähne noch. Auch eine Vergiftung jedweder Art kam nicht infrage, da in der Nähe der toten Elefanten keine anderen toten Tiere gefunden wurden.

Die Untersuchung der toten Elefanten war für die Forscherinnen und Forscher „eine Herausforderung“, wie Foggin in einer Mitteilung berichtet. „Ein Problem, mit dem wir bei dieser Art von Arbeit oft konfrontiert sind, ist die Identifizierung und das rechtzeitige Erreichen der Kadaver, um nützliche Proben zu erhalten.“ Da man nicht gewusst habe, um welche Krankheit es sich handele, habe man bei der Obduktion der Elefanten sehr vorsichtig vorgehen müssen, „was bei einem so großen Tier an sich schon eine schwierige Aufgabe ist, vor allem wenn man unter Feldbedingungen arbeitet.“

Afrikanische Elefanten starben an Blutvergiftung

Bis zum Fund des Bakteriums im Blut der Elefanten hatten die Forscherinnen und Forscher nicht vermutet, dass es mit dem Elefantensterben in Zusammenhang stehen könnte. „Die Identifizierung dieses Bakteriums ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um mehr darüber zu erfahren, warum diese Elefanten starben“, betont Co-Autor Falk Steinbach. „Die Übertragung des Bakteriums ist möglich, vor allem angesichts der sehr geselligen Natur der Elefanten und des Zusammenhangs zwischen dieser Infektion und dem Stress, der mit extremen Wetterereignissen wie der Dürre einhergeht, was Ausbrüche wahrscheinlicher machen könnte.“

Die Vermutung des Forschungsteams: Möglicherweise führten Löwenbisse dazu, dass das Bakterium die Elefanten erreichte. „Weitere Forschungen sind erforderlich, um mehr über das Bakterium und seine langfristigen Auswirkungen auf die afrikanische Elefantenpopulation und andere Wildtiere zu erfahren“, sagt Steinbach.

Die Forscherinnen und Forscher machen sich Sorge um die Afrikanischen Elefanten, von denen nur noch etwa 350.000 Exemplare in freier Wildbahn leben. „Das Bisgaard taxon 45 fügt sich in die wachsende Liste der krankheitsbedingten Bedrohungen für den Schutz der Elefanten ein“, fürchtet Co-Autor Arnoud van Vliet. (tab)