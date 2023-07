Ausgerechnet diese Generation zeigt sich bei der Fußball-WM sexistisch

Von: Felicitas Breschendorf

Die Frauen-Weltmeisterschaft ist gestartet, die Deutschen feiern einen Auftsaktsieg über Marokko. Doch eine Zuschauergruppe zeigt Desinteresse - mit Folgen für deren Dating-Leben.

Über die Gen Z gibt es viele Vorurteile. Dass die jungen Leute sexistisch sind, gehört nicht dazu. So ein veraltetes Denken ist eher etwas, das man den Boomern unterstellen würde. Eine Studie der Dating-Plattform Bumble zeigt das Gegenteil: Gerade die Männer der Gen Z sind besonders sexistisch. Bumble hat im Juni im Vorfeld der Frauen-WM knapp über 2000 deutsche Erwachsene im Alter von 18 bis 53 Jahren nach ihrer Meinung zu Frauenfußball gefragt.



Nun ist die Weltmeisterschaft im vollen Gange. Die deutschen Frauen spielen am Montag (24. Juli) das erste Spiel. Glaubt man der Studie, werden nicht besonders viele Männer zusehen. Jeder zweite findet selbst sehr erfolgreichen Profisport von Frauen nicht so relevant wie Profisport von Männern. Das gilt insbesondere für Männer der Gen Z (59 Prozent). Jeder dritte männliche GenZler verfolgt ausschließlich die Männer-WM.

Nach einer Studie scheint die männliche Gen Z absolut keinen Bock auf Frauenfußball zu haben. (Links: Ein aktuelles Bild der WM) © IMAGO / NurPhoto/ Pond5/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Keinen Bock auf die Frauen-WM, also auch nicht auf Gleichberechtigung?

Die Abneigung der Männer gegen die Frauen-WM könnte man als persönliche Präferenz werten. Wenn aber von den 73 Prozent der Männer, die in Deutschland Fußballfans sind, nur so wenige sich dafür interessieren, kann das auch auf ihre Einstellung hindeuten: Zwei von fünf Frauen glauben, dass Fußballfans, die sich nie Frauenspiele ansehen, sich nicht wirklich für die Gleichstellung der Geschlechter interessieren.



Weibliche Fußball-Stars haben nicht nur das Problem, dass sie noch immer nicht dieselbe Anerkennung bekommen wie männliche. Die fehlende Gleichberechtigung spüren sie auch in anderen Bereichen: Die isländische Fußballerin Sara Björk Gunnarsdóttir zum Beispiel wurde teilweise nicht mehr bezahlt, als sie schwanger wurde. Auch Fußballerinnen in Deutschland kämpfen deshalb für besseren Mutterschutz.

Männer bewerten Frauenfußballerinnen nach ihrem Aussehen

Die sexistische Einstellung von Männern geht noch weiter: Mehr als jeder vierte Mann interessiert sich nur dann für Frauensport, wenn er die Sportlerinnen attraktiv findet. Bei den 18- bis 26-Jährigen sind es sogar 36 Prozent.



Dass junge Männer Frauen besonders gerne bewerten, ist auch ein Phänomen in den sozialen Medien. Für den TikTok-Trend #ff94af gehen Männer sogar so weit, dass sie die Farbe ihrer Vulva erraten.

Wer Frauensport nicht ernst nimmt, könnte weniger Dates abbekommen

Bei vielen Frauen kommt es nicht gut an, wenn Männer so abwertend über die Frauen-WM denken. Mehr als zwei Drittel der befragten Frauen (69 Prozent) finden Witze oder abfällige Bemerkungen über weibliche Profisportlerinnen abstoßend. Ihre negative Einstellung zur Frauen-WM macht Männer weniger anziehend. Jede zweite befragte Frau findet einen Mann, der der Frauensport ernst nimmt, attraktiver als einen, der es nicht tut. Bei der Gen Z sind es sogar mehr als die Hälfte der Frauen (57 Prozent).



Für das Datingleben der Männer in der Gen Z könnte das besonders negative Folgen haben. Denn in der Generation befinden sich ja besonders viele, die keinen Bock auf die Frauen-WM haben – also wahrscheinlich eher als unattraktiv gelten. Bei den Singles könnten bald wohl ein paar Matches auf Dating-Apps scheitern (wie in diesen Chats). Es sei denn, die jungen Männer ändern ihre Meinung zur Frauen-WM nochmal. Es kommen ja noch ein paar Spiele, bei denen sie sich überzeugen können.

