Umweltschützer Pugh durchschwimmt den ganzen Hudson River

Lewis Pugh erreicht Lower Manhattan. Der 53-jährige Ausdauerschwimmer beendete dort seine einmonatige Flussreise entlang des gesamten Hudson River. © Seth Wenig/AP/dpa

500 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung ist Lewis Pugh durch den Hudson River geschwommen. Mit seiner Aktion will der Umweltschützer auf den Schutz der Meere aufmerksam machen.

New York - Der britische Langstreckenschwimmer und Umweltschützer Lewis Pugh ist innerhalb rund eines Monats den kompletten Hudson River entlanggeschwommen und in Manhattan angekommen. Pugh war Mitte August an der Quelle des Flusses in den Adirondack Mountains im Bundesstaat New York gestartet und dann die rund 500 Kilometer bis zur Mündung bei Manhattan in den Atlantischen Ozean geschwommen, wo er US-Medienberichten zufolge ankam. Mit seiner Aktion will Pugh kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York auf den Schutz der Meere aufmerksam machen.

Es ist nicht die erste öffentlichkeitswirksame Aktion Pughs. Er hat bereits in allen Weltmeeren eine Langstrecke hinter sich gebracht und schwamm 2007 als erster Mensch eine Langstrecke am Nordpol. dpa