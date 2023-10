11 Bilder zeigen, wie Kinder auf der ganzen Welt vor der Klimakatastrophe fliehen müssen

Von: Jana Stäbener

Mehr als 43 Millionen Kinder fliehen weltweit vor den Auswirkungen des Klimawandels. Diese Zahl wird weiter steigen, fürchten Experten.

In über 44 Ländern mussten 2016 bis 2021 aufgrund der Klimakrise, unter der auch Frauen im globalen Süden leiden, mehr als 43 Millionen Kinder ihre Heimat verlassen. Das sind etwa 20.000 Kinder pro Tag. Diese Zahlen gehen aus einem neuen UN-Bericht hervor, den das Kinderhilfswerk UNICEF am 6. Oktober 2023 veröffentlichte.



Überschwemmungen, Stürme, Dürren und Waldbrände machten und machen Kinder weltweit zu Klimaflüchtlingen, die ihr Zuhause zumindest zwischenzeitlich verlassen müssen. Schätzungen für die kommenden 30 Jahre gehen davon aus, dass etwa 96 Millionen Minderjährige allein wegen über die Ufer tretenden Flüssen vertrieben werden könnten.

Klimabedingte Fluchtbewegungen nehmen zu – was das für Kinder bedeutet

Für den Zeitraum 2016 bis 2021 zählten China und die Philippinen laut UN-Bericht zu den Ländern, in denen am meisten Kinder und Jugendliche vor Wetterereignissen fliehen mussten. Verhältnismäßig zur Gesamtbevölkerung seien Minderjährige in kleinen Inselstaaten wie Vanuatu derweil am stärksten von Stürmen betroffen gewesen. Überschwemmungen hätten den größten Einfluss in Somalia und im Südsudan gehabt.



UNICEF-Direktorin Catherine Russell warnt, diese Angsterfahrungen, die auch Kinder machen, die an der Grenze auf Asyl warten, seien für sie besonders traumatisch. „Es ist schrecklich für Kinder, wenn ein gefährlicher Waldbrand, ein Sturm oder eine Überschwemmung ihr Umfeld verwüstet. Die Angsterfahrung und die Auswirkungen können besonders verheerend für Kinder sein, die keine andere Wahl haben als zu fliehen.“



Die klimabedingten Vertreibungen haben diesen Kindern zwar das Leben zwar gerettet, doch sie seien eine sehr „erschütternde Erfahrung“ und werden weiter zunehmen, so Russell. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA zeigt elf Bilder von Kindern, die diese Erfahrungen machen mussten. Sie zeigen, dass Klimaschutz auch Kinderschutz ist.

(Mit Material der dpa)