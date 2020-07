Ferrari F40 geschrottet: Hier liegt mindestens 1.000.000 Euro im Graben

Ein Ferrari F40 ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonders: schnell, teuer, selten. Nach einem üblen Crash gibt es nun wieder einen weniger.

Canungra – Es gibt Bilder, da überwiegt die Schadenfreude – und es gibt Bilder, die machen Autofans einfach nur traurig: Die nun auf Twitter aufgetauchten Fotos eines demolierten Ferrari F40, der in Australien zwischen Verkehrschildern und Bäumen hängt*, gehören definitiv zur letzteren Kategorie. Der Ende ab der 1980er-Jahre gebaute Supersportler mit dem riesigen rechteckigen Spoiler und den Klappscheinwerfern erzielt in einem sehr guten Zustand auf Auktionen inzwischen Preise von mehr als einer Million Euro. Ob an dem nun gecrashten Ferrari noch etwas zu retten ist? Es sieht nicht danach aus.

So wie es auf den Fotos aussieht, trägt der in einer Region namens Gold Coast nahe dem Städtchen Canungra (Queensland) verunfallte Ferrari F40 ein Händler-Nummernschild. Das könnte bedeuten, dass den italienischen Boliden jemand auf einer Probefahrt geschrottet hat. Laut einem australischen Medienbericht sei der Supersportwagen gegen mehrere Verkehrsschilder geknallt, bevor er an einem Hang abseits der Straße zum Stehen gekommen sei. Laut Polizei hätten in dem Fahrzeug zwei Personen gesessen, beide seien aber unverletzt geblieben. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks