Ohne Führerschein: 18-Jähriger schrottet Papas Range Rover – die Polizei hat einen Verdacht

Ein 18-Jähriger hat in der Schweiz das Luxus-SUV seines Vaters schrottreif gefahren – dabei hatte er noch nicht einmal einen Führerschein.

Brittnau (Schweiz) – Die gute Nachricht erstmal vorneweg: Niemand wurde verletzt. Doch der Range Rover, den ein 18-Jähriger in Brittnau in der Schweiz gegen den Dorfbrunnen setzte, hat ordentlich was abbekommen. Welche enorme Wucht der Aufprall hatte, zeigt nicht nur die zerstörte Fahrzeugfront – auch das steinerne Brunnenbecken wurde davongeschleudert sowie ein Holzpfosten des Vordachs, unter dem der Brunnen stand, durchbrochen. Für den Fahrer dürfte der Crash schwere Konsequenzen haben. Denn abgesehen vom hohen Sachschaden, den der 18-Jährige verursachte, stellte sich auch noch heraus, dass er keinen Führerschein besaß, wie 24auto.de berichtet. Und selbst das war wohl noch nicht alles.

Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, handelt es sich bei dem zerstörten Range Rover um das Fahrzeug des Vaters des 18-Jährigen. Der Crash wird für den 18-jährigen Unfallfahrer wohl nicht nur ziemlich teuer, sondern dürfte möglicherweise auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Laut Polizeibericht bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss – die Staatsanwaltschaft Zofingen ordnete deshalb bei dem 18-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an.