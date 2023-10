Hitler-Eklat an US-Uni: Verantwortliche versprechen Konsequenzen – Israel-Aktivistin empört

Von: Moritz Bletzinger

Adolf Hitler auf der großen Leinwand. Aufschrei um die Universität von Michigan, die sich zur Unzeit ein grobes No-Go leistet. Die Hochschule entschuldigt sich.

Ann Arbor – „Das ist wirklich passiert“, schreibt Aviva Klompas über das Bild, das sie bei X (Twitter) postet. Die Vizepräsidentin des „Israeli-American Council“ kann offenbar kaum glauben, was an der Michigan State University (MSU) passiert ist. Vor einem Football-Spiel war plötzlich Adolf Hitler groß auf der Leinwand zu sehen.

Uni in den USA zeigt Adolf Hitler auf der Leinwand: MSU entschuldigt sich für Quiz-Foto

Der Grund, wieso das Bild von Adolf Hitler so groß im Stadion zu sehen war, ist überraschend profan. In einem Trivia-Quiz vor dem Spiel wurden die Fans gefragt, wo der ehemalige deutsche Diktator geboren wurde. Dazu wurde ein Porträt ausgespielt.

Jetzt entschuldigt sich die Uni. „Es tut uns sehr leid, dass dieser Inhalt gezeigt wurde. Das repräsentiert nicht die Werte unserer Einrichtung“, teilte die Hochschule USA Today Sports mit.

Die Schuld liege aber nicht bei der Uni selbst, sondern beim Anbieter des Trivia-Quiz‘. „Der MSU ist bewusst, dass unangebrachter Inhalt über einen Drittanbieter auf der Videoleinwand vor einem Football-Spiel gezeigt wurde“, erklärt die Uni. Sie will jetzt nicht mehr mit dem Anbieter zusammenarbeiten.

Hitler-Eklat zur Unzeit: Welle des Antisemitismus an Universitäten in den USA seit Beginn des Israel-Kriegs

Der Aufschrei um den Hitler-Eklat war trotz der harmlosen Erklärung groß. Er ereignet sich mitten in einer Welle des Antisemitismus. Vor allem an Universitäten in den USA ist die Lage seit Beginn des Israel-Kriegs angespannt. Im ganzen Land finden Pro-Palästina-Demos an Bildungseinrichtungen statt. Manche Universitäten unterstützen den Protest sogar.

Und keine 90 Meilen von der Michigan State University entfernt wurde am Samstag (21. Oktober) die Präsidentin einer Synagoge brutal erstochen. Samantha Woll starb auf der Straße in Detroit. (moe)