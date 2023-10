Kosmische Morgendämmerung: „Explodierende Sternformationen“ könnten das Geheimnis sein

Teilen

Illustration des Tagesanbruchs (Symbolbild). © Mibuch/YAY Images/Imago

Mithilfe von Teleskopen blickt die Forschung immer weiter in die Vergangenheit des Universums – und stößt auf immer neue Rätsel.

Während das James Webb-Weltraumteleskop durch den Weltraum rast, ermöglicht es den Forschern auf der Erde, in die Vergangenheit zu blicken und Bilder von Planeten und Galaxien zu betrachten, wie sie vor Milliarden von Jahren aussahen. Helle und scheinbar massereiche junge Galaxien leuchten in der Schwärze des Weltraums und liefern einen Schnappschuss aus einer Zeit, die als kosmische Morgendämmerung bekannt ist.

Es gibt nur ein Problem: Die Webb-Bilder stimmen nicht mit den Modellen der Wissenschaftler überein, wie sich das Universum gebildet hat.

Aber vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, das Standardmodell der Kosmologie über Bord zu werfen. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Analyse liefert eine Erklärung für die überraschend massiv erscheinenden Galaxien: brillante, extrem helle Ausbrüche neugeborener Sterne.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Explosive Sternentstehung“ könnte große und reife Galaxien erklären

Die vom Teleskop fotografierten Galaxien sahen viel zu reif und groß aus, um sich so kurz nach dem Beginn des Universums so vollständig gebildet zu haben, was Fragen zu den Annahmen der Wissenschaftler über die Entstehung von Galaxien aufwirft. Doch als die Forscher eine Reihe von Computersimulationen der frühesten Tage des Universums durchführten, entdeckten sie, dass die Galaxien wahrscheinlich nicht so groß sind, wie sie scheinen.



Stattdessen führen sie ihre Helligkeit auf ein Phänomen zurück, das als „explosive Sternentstehung“ bezeichnet wird. Wenn Wolken aus Staub und Trümmern kollabieren, bilden sie dichte Kerne mit hoher Temperatur und werden zu Sternen. Bursty-Galaxien spucken neue Sterne in stoßweisen, hellen Ausbrüchen aus, anstatt kontinuierlich Sterne zu erzeugen. Diese Galaxien haben in der Regel eine geringe Masse und legen lange Pausen zwischen den Starbursts ein.



Da die fraglichen Galaxien auf den Fotos des Webb-Teleskops so hell aussehen, dachten die Wissenschaftler zunächst, sie seien älter und massereicher. Aber ausbrechende Systeme mit der Fähigkeit, extrem helles, reichhaltiges Licht zu erzeugen, können massereicher erscheinen, als sie tatsächlich sind.



Die künstlerische Darstellung des James Webb Weltraumteleskops im All (Symbolbild). © Adriana Manrique Gutierrez/NASA GSFC/CIL/dpa

Galaxien sind offenbar nicht so alt wie angenommen

„Ein System muss nicht so massereich sein“, um wirklich helle Sterne zu erzeugen, sagte Guochao Sun, ein Postdoktorand an der Northwestern University, der die Forschung leitete, in einer Pressemitteilung. „Wenn die Sternentstehung in Ausbrüchen erfolgt, werden Lichtblitze ausgesendet. Deshalb sehen wir mehrere sehr helle Galaxien“.



Die Simulationen ergaben, dass die kosmische Morgendämmerung die Anzahl der hellen Galaxien hervorgebracht haben könnte, die auf den neuen Bildern zu sehen sind, was bedeutet, dass sie mit dem Standardmodell des Universums übereinstimmen.



Aber das Modell steht noch zur Debatte. Der Einfluss von Webb auf die Weltraumforschung steht jedoch außer Frage. Während das Teleskop immer wieder neue Bilder nach Hause schickt, wird es auch auf der Erde zu neuen Forschungsanstrengungen - und Wundern - führen.

Zur Autorin Erin Blakemore ist freiberufliche Reporterin in Boulder, Colorado, und schreibt häufig für die Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.