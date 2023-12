Saturn-Mond Enceladus spuckt Eisfontänen ins Weltall – Auswirkungen für Nachweis von Leben möglich

Von: Tanja Banner

Drucken Teilen

Der Saturn-Mond Enceladus schießt Wasserfontänen ins Weltall. (Archivbild) © Imago/NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Cover Images

Der Saturn-Mond Enceladus spuckt Eisfontänen ins Weltall. Durch sie könnte die Forschung den unterirdischen Ozean erkunden und mögliches Leben finden.

San Diego – Als die Nasa-Raumsonde „Cassini“ in den 2000er Jahren am Saturn-Mond Enceladus vorbeiflog, entdeckte sie nicht nur, dass der Himmelskörper vollständig von einer Eisschicht bedeckt war. „Cassini“ machte auch eine für die Forschung besonders aufregende Entdeckung: Enceladus „spuckte“ Fontänen aus Eis und Wasserdampf ins Weltall. Offenbar gibt es im Inneren des Mondes einen Ozean, dessen Flüssigkeit so an die Oberfläche gelangt.

Enceladus gilt als einer der vielversprechendsten Himmelskörper im Sonnensystem, wenn es um die Suche nach möglichem Leben geht. Und die Forschung interessiert sich brennend für die Fontänen, die der Mond ausspuckt. „Cassini“ entdeckte Kohlendioxid, Wasserdampf, Spuren von Stickstoff, anorganischen Phosphor, Ammoniak sowie einige komplexe organische Verbindungen in den Fontänen.

Enceladus sechstgrößter Mond des Saturn Radius 252,1 Kilometer Durchmesser etwa 500 Kilometer Entdeckung 1789 minimale Temperatur −240,3 °C mittlere Temperatur −198 °C maximale Temperatur −128 °C

Saturn-Mond Enceladus stößt Bestandteile seines Ozeans aus

Doch genauer kann die Forschung die organischen Moleküle nicht untersuchen. Bisher war nicht einmal klar, ob man die mit knapp 1500 Kilometern pro Stunde aus dem Himmelskörper schießenden Fontänen überhaupt so einfangen könnte, dass das wertvolle Material, das untersucht werden soll, nicht zerstört wird. Ein Forschungsteam hat nun jedoch gezeigt: Das ist möglich.

Die Forschungsgruppe von der University of California San Diego konnte im Labor die Situation nachstellen und hat festgestellt: Die Aminosäuren in den Fontänen können Einschlaggeschwindigkeiten von bis zu 15.100 km/h überleben. Die Ergebnisse der Experimente wurden im Fachjournal The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Gibt es Leben auf Saturn-Mond Enceladus? Seine Eisfontänen könnten es verraten

„Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Art von Leben im Sonnensystem möglich sein könnte, muss man wissen, dass die Eiskörner der Proben nicht sehr stark molekular zersplittert sind, damit man den Fingerabdruck dessen, was sie zu einer eigenständigen Lebensform macht, erhalten kann“, erklärt Studienleiter Robert Continetti in einer Mitteilung. „Unsere Arbeit zeigt, dass dies bei den Eisfontänen von Enceladus möglich ist.“ Auch für den Jupiter-Mond Europa ist die neue Erkenntnis interessant, denn auch in dessen Inneren gibt es einen Ozean.

Der Forscher Continetti freut sich über die Ergebnisse seines Teams: „Die Auswirkungen, die dies für den Nachweis von Leben anderswo im Sonnensystem ohne Missionen zur Oberfläche dieser Ozeanmonde hat, sind sehr spannend.“ (tab)