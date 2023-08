Nordwesten bleibt von Unwettern weitgehend verschont: Am Wochenende kehrt die Hitze zurück

Heftige Gewitter in Deutschland: Höchste Warnstufe und massiver Hagel – Chaos am Flughafen Frankfurt.

Der Sommer zeigt sich wieder. Allerdings bringen heftige Gewitter mit intensiven Regenfällen und Windböen Unruhe über das Land. Manche Gebiete sind stärker betroffen.

Neuigkeiten vom 17. August, 9.35 Uhr: Frankfurt am Main sah sich gezwungen, die Feuerwehr in der Zeit von 21 bis 5 Uhr morgens 515 Mal zu alarmieren. Dabei ging es in etwa 400 Fällen um wetterbedingte Einsätze, einschließlich 357 Fällen von Wasserschäden in Gebäuden und 17 umgekippten Bäumen. Die 17 gemeldeten Feuer waren meist kleinere Vorfälle, wie ausgelöste Feueralarme oder Rauchbildung durch Wasser in elektrischen Anlagen. In sozialen Medien gibt es beeindruckende Videos von der stürmischen Nacht mit dem Schlagwort „Frankfurt im Regenchaos“.

In Gelsenkirchen begann das Unwetter um 1 Uhr morgens. „Plötzlich waren Straßen, Keller und einige Wohnungen überflutet. Feueralarmsysteme wurden aktiviert; Bäume fielen und beschädigten Autos“, berichtet die Feuerwehr Gelsenkirchen. Einige Menschen wurden aus ihren Autos in mehreren Autobahntunneln gerettet. Manche Stadtteile waren nur noch mit Booten erreichbar, da einige Regenrückhaltebecken überliefen und Straßen überfluteten.

Heftige Gewitter in Deutschland: Höchste Alarmstufe und massiver Hagel – Durcheinander am Flughafen Frankfurt

Neuigkeiten vom 17. August, 6.10 Uhr: Intensiver Regen verursachte ein Durcheinander am Flughafen von Frankfurt. Viele Flüge fielen aus. Zahlreiche Maschinen konnten wegen des schlechten Wetters nicht abheben oder landen. Einige Flugzeuge wurden am Mittwochabend zu anderen Flughäfen umgeleitet. Die Bodenabfertigung wurde für über zwei Stunden vollständig gestoppt, so ein Sprecher des Flughafens.

In sozialen Medien gibt es Videos, die zeigen, wie Wassermassen Teile des Flughafens von Frankfurt überfluten. Auch in der Stadt Frankfurt gab es nach dem Unwetter Überschwemmungen, wie am Südbahnhof von Frankfurt. Es gibt Videos, die zeigen, wie Wasser eine Rolltreppe hinunterfließt und ein Untergeschoss überflutet.

DWD gibt „extreme Unwetterwarnung“ heraus

Neuigkeiten vom 16. August, 21.35 Uhr: Die Gewitter erreichten am Mittwochabend auch Hessen. Laut der Unwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es im Bereich von Frankfurt am Main und Offenbach in Richtung Mainz aktuell die höchste Warnstufe „Extreme Unwetterwarnung“. Auch Teile von Rheinland-Pfalz sind von heftigen Gewittern betroffen, ebenso wie Baden-Württemberg.

Das Gewitter wird laut DWD in der Nacht nach Nordosten ziehen und in der zweiten Nachthälfte den Süden von Niedersachsen und den Norden von Sachsen-Anhalt erreichen.

Viele Hagelkörner liegen nach dem Gewitter in Baden-Württemberg auf einer Wiese. © Schulz/SDMG/dpa

Unwetter in Deutschland: Erste Schäden in Baden-Württemberg am Mittwochabend gemeldet

Neuigkeiten vom 16. August, 20.02 Uhr: Am Mittwochabend wurden erste Schäden durch das Unwetter in Baden-Württemberg gemeldet. Im Landkreis Calw führte das stürmische Wetter zu kurzzeitigen Überflutungen und umgefallenen Bäumen. In Böblingen traf ein Blitz ein Gebäude, verursachte jedoch keinen großen Schaden. Der Flugverkehr am Flughafen Stuttgart wurde für einige Minuten eingestellt, so ein Polizeisprecher. „Das ist bei solchen Gewittern normal.“

Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass das Unwetter am Mittwochabend noch nicht vorüber ist. Vor allem entlang der Schwäbischen Alb und im Norden könnte es bis in die Nacht vereinzelt zu starkem Regen und Hagel kommen.

Starkes Gewitter in Baden-Württemberg: Ein Blitz leuchtet in Stuttgart während des Gewitters am Mittwochabend. © Andreas Rosar/dpa/Screenshot DWD/Montage

Neuigkeiten vom 16. August, 18.34 Uhr: Im Nordosten von Bayern gibt es weiterhin starke Gewitter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Gleichzeitig ziehen nun auch heftige Gewitter von zentralem Baden-Württemberg bis in die Pfalz. Im Südwesten gibt es in einigen Gebieten aktuell die zweithöchste Unwetterwarnung. Der DWD erwartet für den Abend noch Starkregen, Hagel und Sturmböen, die von Südwesten über die Mitte nach Nordosten ziehen.

Erste heftige Gewitter überqueren Bayern und Baden-Württemberg

Neuigkeiten vom 16. August, 16.40 Uhr: Die ersten Stürme und Wetterunruhen breiten sich über verschiedene Regionen Deutschlands aus. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erlebte Bayern am Mittwochnachmittag heftige Stürme, die in Mittelfranken starteten. Es gibt auch intensive Gewitter im nordöstlichen und östlichen Teil Bayerns. Von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh könnten lokal heftige Regenfälle von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden und Windböen von 70 bis 100 km/h auftreten.

Weitere starke Gewitter mit intensiven Regenfällen nähern sich aus Frankreich Baden-Württemberg. Der DWD gab am Nachmittag eine aktualisierte Warnung für das gesamte Bundesland heraus, die vor „intensiven Stürmen mit extremem Regenfall, Hagel und orkanähnlichen Windböen“ warnt. Ursprünglich bezog sich die Warnung hauptsächlich auf den nördlichen Teil von Baden-Württemberg. Besonders entlang der Schwäbischen Alb und im Norden könnten in der Nacht lokal begrenzte Regenfälle von bis zu 60 Litern, in einigen Fällen sogar bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, auftreten.

Wetteralarm in Deutschland: Große Gewitterfront überquert sieben Bundesländer

Neuigkeiten vom 16. August, 14.40 Uhr: Die Atmosphäre bleibt angespannt. Eine neue Gewitterwelle nähert sich aus Frankreich. Heftige Stürme, intensiver Regen, Hagel und starke Windböen sind im Anmarsch. Die Alarmstufe Rot ist wieder aktiv. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochnachmittag (16. August) eine offizielle Wetterwarnung für große Teile Deutschlands veröffentlicht.

Am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag wird laut DWD-Vorhersage eine umfangreiche Gewitterfront von Rheinland-Pfalz, dem nördlichen Baden-Württemberg und dem Saarland über Hessen und Nordbayern bis nach Sachsen-Anhalt und dem südöstlichen Niedersachsen ziehen.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vorab vor einem Gewittercluster (Grafik). © Patrick Peul/dpa/Screenshot DWD/Montage

Derzeit besteht für Teile Bayerns eine offizielle Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor intensiven Stürmen mit heftigem Hagel und Starkregen. Betroffen sind aktuell bis 16 Uhr die Kreise Regen und Freyung-Grafenau. Auf der DWD-Warnkarte sind die betroffenen Regionen in Rot dargestellt. Zur gleichen Zeit besteht im Osten Bayerns eine offizielle Warnung vor heftigen Stürmen (auf der Warnkarte in Orange dargestellt).

Erfurts Bürgermeister beschreibt nach dem Unwetter eine „Pfad der Zerstörung“

Neuigkeiten vom 16. August, 12 Uhr: Die jüngsten Unwetter haben in Deutschland sichtbare Schäden verursacht. In einigen Gebieten sind die Aufräumarbeiten noch im Gange. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor weiteren Stürmen, teils sogar Unwettern, die sich von West nach Ost erstrecken. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag sind weiterhin gewitterartige Stürme, intensiver Regen, Wind und Hagel zu erwarten. Es wird erwartet, dass sich das Wetter zum Wochenende hin beruhigt.

In der Nacht zum Mittwoch wurde der westliche Teil Brandenburgs von heftigen Unwettern heimgesucht. Steffen Scheller, Bürgermeister von Brandenburg an der Havel, hat für 13 Uhr eine Medienkonferenz zu den entstandenen Schäden angekündigt.

Der Bürgermeister von Erfurt, Andreas Bausewein (SPD), zeigt sich schockiert über das extreme Wetter in Thüringen. Er beschrieb die Auswirkungen in der Stadt als „Pfad der Zerstörung“ während einer kurzfristigen Medienkonferenz im Rathaus von Erfurt am Mittwoch. Ein solches Wetterphänomen hat er in seiner Stadt noch nie gesehen. Trotz der Zerstörung war Bausewein dankbar, dass nur wenige Menschen verletzt wurden. Laut seinen Informationen gab es zwei leicht verletzte Personen. Die Polizei berichtete von zwei Lkw, die umgeworfen wurden, wobei die Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

Deutschland im Griff von Unwettern: Frau unter Baum verletzt entdeckt

Update vom 16. August, 10.20 Uhr: Nach den heftigen Unwettern in Brandenburg an der Havel wurde eine Frau verletzt aufgefunden, so die Polizei Brandenburg am Mittwoch. Die 36-jährige Frau wurde am frühen Morgen von Rettungsdiensten unter einem Baum entdeckt und ins Krankenhaus transportiert. Wie lange sie dort lag, ist derzeit noch ungewiss.

Deutschland erlebt heftige Unwetter: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Update vom 16. August, 10.10 Uhr: Windgeschwindigkeiten von bis zu 148 km/h wurden in Brandenburg an der Havel, westlich von Berlin, gemessen. Selbst robuste Bäume konnten dem Sturm nicht standhalten. „Ein solches Unwetter habe ich noch nie erlebt“, äußerte sich ein Sprecher der zentralen Leitstelle am Mittwochmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bäume verschiedener Größen wurden entwurzelt, von 50 cm bis 1,50 m Durchmesser. Auch Hausdächer wurden beschädigt. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und viele Straßen bleiben vorerst blockiert.

„In meinen 30 Dienstjahren habe ich noch nie erlebt, dass so viele Bäume umgestürzt sind. Ein Streifen in den Stadtteilen Nord und Dom wurde besonders hart getroffen, überall sind Bäume umgefallen“, sagte der Sprecher der zentralen Leitstelle. Der Deutsche Wetterdienst beschrieb das Phänomen als lokales Ereignis und als Downburst. Es wurde eine Windgeschwindigkeit von 148 km/h gemessen.

Unwetter in Deutschland: Orkanböen bis 146 km/h richteten in Brandenburg an der Havel massive Schäden an. Dächer wurden abgedeckt, Bäume knickten um. © Cevin Dettlaff/dpa

Bayern von Unwetter betroffen: Radfahrer im Allgäu verstorben

Update vom 16. August, 9 Uhr: Hagelstürme zogen über Teile Bayerns. Ein besonders heftiges Unwetter traf den westlichen Landkreis Rottal-Inn. Innerhalb kurzer Zeit fielen dort bis zu 75 Liter pro Quadratmeter Regen. Der Hagel ließ Abflüsse überlaufen, und Wassermassen überfluteten Straßen und Keller. Tragischerweise kam ein Radfahrer in Stetten (Landkreis Unterallgäu) infolge des Unwetters ums Leben.

Deutschland von Unwetter heimgesucht: Gewaltige Stürme verursachen massive Schäden westlich von Berlin

Update vom 16. August, 7.12 Uhr: In Erfurt (Thüringen) kam es aufgrund von Sturm und Gewitter zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine sogenannte Superzelle verursachte im Erzgebirge in Zwönitz massiven Hagelschlag, wie wetteronline.de berichtete. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Hagelkörner Straßen und Wiesen bedecken.

Fotos der Nachrichtenagentur dpa zeigen in Brandenburg an der Havel (Brandenburg) schwere Unwetterschäden, darunter ein abgedecktes Dach und heruntergefallene Äste auf der Straße. „Das Unwetter hat in der gesamten Stadt Schäden verursacht“, postete die Feuerwehr Brandenburg auf Facebook am Dienstagabend. Es wurde von beschädigten Dächern, überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen berichtet. Auch die freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz.

Unwetter in Brandenburg hinterlässt Schäden: Abgedeckte Dächer (Foto), überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. © Michael Bahlo/dpa

Deutschland im Unwetter-Chaos: DWD gibt erneute Gewitterwarnung heraus

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Mittwoch (16. August) weiterhin vor heftigen Gewittern, teils auch mit Starkregen und Hagel. Eine Wetterfront trennt die schwülwarme Luft im Süden von der kühleren und trockeneren Luft im Nordwesten. In einem Streifen vom Westen bis in den Osten des Landes wird laut DWD mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet. „Lokal können Unwetter mit Starkregen auftreten“, so der aktuelle DWD-Warnbericht.

Update vom 15. August, 20.38 Uhr: In Deutschland sorgten bereits am Dienstag heftige Gewitter für Chaos. In Erfurt, der Hauptstadt Thüringens, legten Sturm und Gewitter am Abend den Großteil des öffentlichen Nahverkehrs lahm. „Busse und Bahnen sind fast vollständig außer Betrieb“, sagte ein Sprecher der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH der dpa. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Schienen und Oberleitungen. „Die Aufräumarbeiten sind im Gange.“ Wie lange es dauert, bis der Verkehr wieder normal läuft, konnte er nicht sagen.

Am Abend gab der DWD für Teile Brandenburgs und Sachsen-Anhalts Unwetterwarnungen heraus. Es wurde geraten, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen. Auch in Bayern gab es heftige Gewitter. Für den Südosten Bayerns wurde gegen 19.30 Uhr die Unwetterwarnstufe 3 ausgegeben. In der Nacht zum Mittwoch wird Starkregen und Hagel erwartet, danach soll das Unwetter nachlassen, so ein Sprecher des Wetterdienstes am Abend.

Deutschland im Unwetter-Alarm: Gewitter und Hagel in vielen Gebieten

Erstmeldung vom 15. August: Nach einem warmen Juli zeigte sich das Sommerwetter zunächst von seiner kühleren Seite, sogar in den Alpen gab es Schneefall. Doch nun kehrt die Hitze zurück, begleitet von schwüler Luft und hohen Temperaturen. Doch nun drohen in Deutschland mehrere Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen und sogar Hagel.

Eine Unwetter-Front trifft in den kommenden Tagen auf Deutschland. © Peter Kneffel/dpa

Unwetter-Risiko in Deutschland: Starke Gewitter und „hohe Wärmebelastung“

In den nächsten Tagen sind täglich Gewitter zu erwarten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden die Unwetter vor allem in der Mitte und im Süden des Landes erwartet. Schon am Sonntagabend zogen heftige Unwetter über Bayern – zwei Züge kollidierten mit einem Baum. Auch über Teile Frankens zogen am Wochenende Gewitterzellen.

Wer auf kühlere Temperaturen hofft, wird enttäuscht sein. Der DWD spricht von einer „hohen bis extremen Wärmebelastung“, und es wird sehr schwül werden. Meteorologe Oliver Scheel von wetter.de erwartet in den Gewittergebieten Temperaturen von bis zu 33 Grad.

Bis Mittwoch (16. August) drohen in vielen Landesteilen heftige Gewitter mit Starkregen über 20 Liter pro Quadratmeter und Hagel. Zunächst wird der Westen getroffen, dann bewegt sich die Unwetterfront Richtung Osten und Südosten, so Meteorologe Alexander König von wetter.com. Der äußerste Westen und Nordwesten bleibt jedoch weitgehend unberührt. Laut DWD wird im Osten und Süden eine hohe bis extreme Wärmebelastung erwartet.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Diese Regionen sind am stärksten betroffen

Das Wetter bleibt auch am Donnerstag (17. August) in Deutschland ungemütlich. Der DWD erwartet Regenschauer mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch schwere Sturmböen sind möglich. Die Unwetterfront zieht dann langsam ab. Nur im Osten und Süden könnten am Freitag (18. August) noch vereinzelte, aber dennoch heftige Gewitter auftreten. „Die Tage verlaufen alle recht ähnlich. Sie beginnen meist sonnig, später bilden sich Wolken und dann kommt das Gewitter“, so Scheel.

In diesen Bundesländern drohen laut DWD bis Donnerstag Gewitter mit Unwetter-Potenzial:

Baden-Württemberg: Risiko von Unwettern, heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel

Bayern: Dienstag und Mittwoch zunächst sonnig und trocken, nachmittags dann heftige Gewitter

Berlin und Brandenburg: Vereinzelte Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel, teils mit Unwettercharakter

Hessen: Gewitter mit Starkregen, örtlich Unwetter-Risiko, ab Donnerstag Wetterberuhigung

Mecklenburg-Vorpommern: Vereinzelte Gewitter, teils mit Unwettercharakter

Niedersachsen und Bremen: Gelegentlich heftige Gewitter, ab Mittwoch Wetterberuhigung

Nordrhein-Westfalen: Regen und Gewitter, örtlich Unwetter-Risiko, ab Mittwoch nachlassend

Rheinland-Pfalz und Saarland: Regen und Gewitter, örtlich Unwetter-Risiko, ab Mittwoch nachlassend

Sachsen-Anhalt: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, örtlich Unwetter

Sachsen: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, örtlich Unwetter

Thüringen: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, örtlich Unwetter

Nordwesten bleibt von Unwettern weitgehend verschont: Am Wochenende kehrt die Hitze zurück

Der Nordwesten von Niederrhein bis Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt, abgesehen vom Dienstag, weitgehend von der Unwetterfront in Deutschland unberührt, so Meteorologe Scheel. Laut DWD gibt es zwar vereinzelte Gewitter, im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter jedoch wieder. Am Mittwoch bleibt es überwiegend trocken. Zum Wochenende hin kehrt in ganz Deutschland wieder sommerliches Wetter zurück. Es wird heiß und bleibt größtenteils trocken. (kas)