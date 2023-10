Unwetter-Warnung für Österreich – Orkanböen bis zu 220 km/h möglich

Von: Momir Takac

Der Freitag wird in Teilen Österreichs ungemütlich. Während es im Osten bis zu 25 Grad warm werden könnte, erwarten den Westen schwere Stürme.

München – Bereits im Sommer hatten schwere Stürme in Teilen Österreichs gewütet, wodurch auch Menschen zu Tode kamen. Nun, im Herbst, kündigen sich nächste Unwetter an. Dabei sind Orkanböen von bis zu 220 km/h möglich.

Meteorologen sprechen von einem Föhnsturm und gaben für Teile Österreichs eine Orkan-Warnung heraus. Grund dafür ist eine sich ändernde Höhenströmung im Alpenraum, die ab Donnerstag (19. Oktober) außergewöhnlich warme Luftmassen bringen. Der Wind dreht auf südliche und südwestliche Richtung. Wie wetter.at schreibt, sind teilweise bis zu 21 Grad Celsius möglich.

Unwetter-Warnung für Teile von Österreich: Heftige Orkanböen zu erwarten

Der stürmische Südföhn macht sich da bereits bemerkbar. Laut heute.at wird man ihn vor allem in den prädestinierten Tälern der Nordalpen – etwa dem Wipptal und bis Innsbruck – spüren. Im Bergland sind sogar schwere Sturmböen möglich. Im Juli bereits richtete ein Orkan an der Brennerautobahn schwere Schäden an.

Am Freitag nehmen Temperatur – in der Osthälfte Österreichs sind bis 25 Grad möglich – und Wind weiter zu. Je näher das Tiefdruckgebiet aus dem Westen heranrückt, desto stärker wird der Sturm. Am stärksten betroffen sind die Bundesländer Vorarlberg und Tirol, wo im Sommer Sturmböen Menschen in einer Gondel in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Im Bereich des Großglockners könnten Sturmböen 220 km/h erreichen

Geosphere Austria (früher ZAMG) gab für diese Regionen wie auch für Teile von Salzburg und der Steiermark bis zu den östlichen Tauern eine Sturm-Warnung heraus. Es seien Föhnböen von 60 bis 80 km/h zu erwarten, in typischen Föhnschneisen seien bis 100 km/h möglich. Auf Bergen könnte der Wind Orkanstärken von bis zu 150 km/h erreichen.

Noch heftiger könnte es im Bereich des Großglockners werden. Dort prognostizieren Meteorologen von kachelmannwetter.com sogar Windstärken von bis zu 220 km/h und gaben am Mittwoch via X eine entsprechende Warnung heraus. „Österreich, ACHTUNG, Pinzgau: Am Freitag wird ein gefährlicher und massiver Föhnsturm über den Pinzgau fegen und auf vielen Gipfeln der Hohen Tauern sind Orkanböen von 170 bis knapp über 200 km/h zu befürchten!“, hieß es in dem Beitrag. Bis zum Samstag beruhigt sich das Wetter wieder. Erst im Juli hatten im Westen Österreichs schwere Unwetter gewütet. (mt)