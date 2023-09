Welle der Gewalt erschüttert Schweden: Drei Tote in zwölf Stunden bei Schießereien und Explosionen

Von: Moritz Bletzinger

Gewaltwelle überrollt Schweden: Eine junge Frau starb bei einer Explosion in der Universitätsstadt Uppsala. © Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa

Die Bandenkriminalität in Schweden eskaliert erneut. Eine junge Frau stirbt bei einer Explosion, zwei Männer werden erschossen.

Stockhom – Gewalt tobt in Schweden, das Land findet keine Ruhe. Wiederholte Schießereien und Explosionen in der Nähe von Stockholm und der Universitätsstadt Uppsala forderten innerhalb von weniger als zwölf Stunden drei Menschenleben. Zwei Männer wurden bei Taten südlich von Stockholm erschossen, sie ereigneten sich am Mittwochabend und in den frühen Donnerstagmorgenstunden.

Schweden kämpft gegen Bandenkriminalität: Gewalt nimmt wieder zu

Eine junge Frau starb durch eine Explosion nördlich von Uppsala. Laut dem schwedischen Rundfunksender SVT sind zwei der tödlichen Vorfälle mit dem kriminellen Foxtrot-Netzwerk verbunden, das im Mittelpunkt der jüngsten Gewaltwelle steht.

Seit Jahren kämpft Schweden gegen die um sich greifende Bandenkriminalität. Schießereien und absichtliche Explosionen sind immer wieder an der Tagesordnung. Regelmäßig sind Todesopfer zu beklagen, oft junge Männer oder Jugendliche. Im Rahmen des vermuteten internen Konflikts im Foxtrot-Netzwerk hat die Gewalt kürzlich wieder zugenommen. In diesem Monat wurden bereits elf Menschen erschossen, darunter auch Unbeteiligte. Der September ist laut SVT in Bezug auf Schusswaffengewalt der tödlichste Monat seit Ende 2019.

Explosion in Uppsala: 25-Jährige stirbt – zwei Männer festgenommen

Es ist eher selten, dass Menschen bei Explosionen sterben. Daher ist die jüngste Detonation bei Uppsala umso tragischer. Das Todesopfer war eine junge Frau von etwa 25 Jahren. Darüber hinaus wurden mehrere Gebäude erheblich beschädigt. Zwei Männer wurden später wegen Mordverdachts festgenommen.

In den letzten Tagen gab es bereits mehrere Explosionen rund um Stockholm. Dabei wurden Menschen verletzt und es entstanden erhebliche Schäden an Wohngebäuden.

Zerstörung hinterließ im August die Natur in Norwegen, Extremwetter fegte über Skandinavien und zerstörte wohl unter anderem einen Staudamm. (dpa/moe)

