„Geschmacklosester Urlaubsort der Welt“: Spanien empört über britischen Zeitungsartikel

Von: Judith Finsterbusch

Eigentlich ist Benidorm bei britischen Urlaubern sehr beliebt. © David Revenga

Die Stadt Benidorm in Spanien ist laut einer britischen Zeitung der geschmackloseste Urlaubsort der Welt. Welche Ferienziele es noch in das Ranking geschafft haben, steht in diesem Artikel:

Benidorm - Die britische Zeitung „Daily Mail“ ist der Frage nachgegangen, in welchen Orten man besser nicht seinen Urlaub verbringen soll. So kam eine Liste der 8 geschmacklosesten Urlaubsorte der Welt zusammen. Auf Platz 1 schafft es der Küstenort Benidorm in Spanien, eigentlich eines der beliebtesten Reiseziele der Briten überhaupt - bekannt auch für den feucht-fröhlichen Partytourismus. Eine weitaus größere Überraschung ist die zweite spanische Stadt, die es in die Top 8 der schlimmsten Urlaubsorte gebracht hat, berichtet costanachrichten.com.

Die Hochhaus-Stadt Benidorm an der spanischen Costa Blanca sei „billig und geschmacklos“, zitiert die Zeitung einen TV-Moderator, der das Ranking erstellt hat. In Spanien hat die Einschätzung der „Daily Mail“ für Empörung gesorgt.