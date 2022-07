Urlaubsregionen in Europa weiterhin von Waldbränden betroffen

Ein Flugzeug versucht, einen Waldbrand in einem Wald in der Nähe der Stadt Mandra im Westen Attikas in Griechenland zu löschen. © Lefteris Partsalis/XinHua/dpa

In ganz Deutschland sind Sommerferien. Damit startet auch für die Familien im Süden die Urlaubszeit. Doch Waldbrände und extreme Hitze in südeuropäischen Ferienregionen bereiteten vielen zuletzt Sorgen. Einen Überblick zur Lage in den einzelnen Ländern lesen Sie hier:

Berlin - Mit Baden-Württemberg und Bayern starten zum Wochenende die letzten Bundesländer in die Sommerferien. Bis zum 9. August haben dann Schülerinnen und Schüler aller Bundesländer frei. Für viele heißt es daher gerade: Ab in den Urlaub! Doch Nachrichten über brennende Wälder wegen Trockenheit oder Hitzewellen in Urlaubsländern beunruhigten viele Menschen zuletzt. Während sich die Lage etwa in Frankreich oder Spanien zwischenzeitlich entspannt hat, sieht es in Griechenland weiter kritisch aus. Wie die Waldbrand-Lage in den einzelnen Urlaubsregionen ist, verrät fuldaerzeitung.de.

In Deutschlands westlichem Nachbarland Frankreich hat es wieder etwas abgekühlt, die Hitzewelle ist weitgehend vorbei. In vielen Landesteilen werden in den kommenden Tagen Temperaturen um 25 Grad erwartet. An der Mittelmeerküste können sich Urlauberinnen und Urlauber auch über 30 Grad und leicht mehr freuen. Vorsicht ist aber weiterhin in Wäldern geboten. In vielen Gegenden Frankreichs ist es noch immer trocken. Immer wieder brechen Waldbrände aus.