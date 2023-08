„Ich bin böse, ich habe das getan“: Krankenschwester tötete sieben Babys

Von: Moritz Bletzinger

„Ich in böse, ich habe das getan“, schrieb Lucy L. in ihr Tagebuch: Jetzt wurde die Krankenschwester für sieben Morde an Babys schuldig gesprochen. © CHESHIRE CONSTABULARY / AFP

Lucy L. ist schuldig. Das hat das Gericht in Manchester jetzt verkündet. Die Krankenschwester tötete sieben Babys und versuchte, sechs weitere umzubringen.

Manchester – Unfassbares Verbrechen in England. Zwischen Juni 2015 und Juni 2016 tötete die Krankenschwester Lucy L. unbemerkt Säuglinge auf der Frühchen-Station des Countess-of-Chester-Krankenhauses in London. Anfangs hatte niemand die heute 33-Jährige unter Verdacht, zu nett, zu harmlos schien die Blondine. Verhaftet wurde sie erst im Juli 2018.

Lucy L. schuldig gesprochen: Krankenschwester tötete sieben Babys in England

Jetzt wurde Lucy L. vom Gericht in Manchester schuldig gesprochen. Mindestens sieben Frühgeborene hat sie in ihrem Mord-Jahr getötet, bei weiteren sechs Kindern hat sie es versucht. Das Urteil steht, das Strafmaß will das Gericht am Montag verkünden. Der Prozess dauerte zehn Monate, er gilt als der längste Mordprozess im Vereinigten Königreich.

Unter anderem ein handschriftliches Tagebuch hatte Lucy L. damals überführt. In einer Notiz schrieb die damals Mitte 20-Jährige: „Ich habe sie absichtlich getötet, weil ich nicht gut genug bin, mich um sie zu kümmern. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich bin böse, ich habe das getan.“

Jahre später stand sie weinend auf der Anklagebank, als die Jury einen Teil des Urteils verlas. Auch ihre Mutter brach währenddessen in Tränen aus, berichten britische Medien. Noch immer kann sie scheinbar nicht fassen, was ihre Tochter getan hat. „Das kann nicht dein Ernst sein, das kann nicht stimmen“, flüsterte Susan L. laut Sky ihrem Ehemann zu.

„Welche Strafe sie auch bekommt, sie wird nicht ausreichen“: Betroffene Eltern sprechen über Lucy L.

Auch ein Mitglied der Jury weinte. Die Familien der Opfer rangen um Fassung, trösteten einander. „Welche Strafe sie auch bekommt, sie wird nicht ausreichen“, sagten die Eltern eines Zwillingspaars, das L. mit Insulin zu vergiften versucht hatte. Beide Kinder überlebten die Angriffe, eines der beiden trug eine Hirnschädigung davon. Der Gerichtsprozess war hart für die Eltern. „Ich musste ihr zuhören, wie sie log und log und log“, klagt die Mutter.

Weder Lucy L. noch ihre Eltern waren beim Prozessende im Gerichtssaal. Die vielen Teilurteile wurden getrennt voneinander verlesen, bei einer späteren Urteilsverkündung wollte L. nicht mehr aus ihrer Zelle kommen.

In München schockierten die Morde eines Krankenpflegers im Klinikum rechts der Isar die Öffentlichkeit. Er habe seine Patienten umgebracht, weil sie ihn genervt haben, heißt es. Auch er wurde schuldig gesprochen. (moe)